TDP Yılmazköy’de Örgüt Kurdu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ülke genelindeki örgütlenme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede TDP Yılmazköy Örgütü kuruldu.

TDP Yılmazköy Örgüt Başkanlığına Erkan Baflı getirilirken, 7 kişilik Yönetim Kurulu da oluşturuldu.

ÖZYİĞİT: “TDP’YE BÜYÜK BİR DESTEK VAR”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, örgütlenme çalışmalarına büyük önem verdiklerini, bu çerçevede birçok bölgede yıllar sonra örgüt kurduklarını, oluşturulan Yılmazköy örgütünün de bunlardan biri olduğunu kaydetti.

Köy ve kırsal örgütlenmelerinin yansıra, merkezlerde de örgütlenme yönünde kararlı olduklarını ifade eden Özyiğit, bu çalışmaların artarak süreceğini vurguladı. Özellikle son seçimlerin ardından TDP’ye yönelik büyük bir destek olduğunu, yeni katılımlarla birlikte yeni örgütler açtıklarını kaydeden Özyiğit, TDP’nin güçlenmesinin önemine dikkat çekerek, katılan her bireyin, kurulan her örgütün, çözümün sağlanması, demokrasinin yerleşmesi ve aydınlık yarınlar için önemli olduğunu söyledi.

“YAPANIN YANINA KAR KALMAYACAK BİR DÜZEN”

TDP Genel Başkanı Özyiğit, ülkede yapanın yanına kar kalmayacağı, hesap sormanın içselleştirilerek, kanıksandığı bir düzen kurulmasının şart olduğunu vurguladı.

Kurumların peş keş çekildiği, usulsüz ve keyfi uygulamaların yapıldığı, rüşvetin yaygınlaştığını bu düzenin artık değişmesi gerektiğini kaydeden Özyiğit, “Yüksek Yönetim Denetçisi Sayın Emine Dizdarlı’nın Ercan Havaalanı ile ilgili açıkladığı rapora büyük önem veriyor ve içerisinde yer alan görüşleri destekliyoruz. Sözleşmedeki ihmaller ile keyfi karar ve uygulamaların hesabı mutlaka verilmelidir. Ne Sayın Tahsin Ertuğruloğlu, ne de hükümet hiçbir şey olmamış gibi davranamaz. Karar iptal edilmeli, birileri de artık yaptığı yanlışların ve ihmallerin hatasını mutlaka ödemelidir” ifadelerini kullandı.

ASIM İDRİS

TDP Genel Sekreteri Asım idris de, ülkede birçok alanda ciddi ihmal ve usulsüzlüğün olduğunu, ülke kaynaklarının har vurup harman savrulduğunu, bunları değiştireceğim sözüyle göreve gelenlerin de düzeni aynen devam ettirdiklerini savundu.

TDP olarak bu düzeni değiştirmek için mücadele ettiklerini belirten İdris, “Toplumun dertleri bizim dertlerimizdir. Toplumun gaileleri, bizim gailelerimizdir. Bizler de halk gibi gelecek adına endişeliyiz, bu nedenle de elimizi taşın altına koyuyoruz. Tek amacımız vardır, o da daha eşit, daha adaletli, demokratik bir düzen yaratmaktır” dedi.

TDP Genel Sekreteri İdris, herkesin hesap sorması gerektiği, günü geldiğinde de kendisinden hesap sorulacağını bilerek, ona göre hareket edeceği bir sistemin kurulmasının şart olduğunu vurguladı.

ÖZMEN BİRİNCİ

TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Özmen Birinci, Lefkoşa İlçe Yönetimi olarak geçtiğimiz dönem başlattıkları örgütlenme çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini söyledi.

Birinci, kurulan örgütlerin ve katılan bireylerin, TDP’nin temel değerleri olan çözüm, sosyal adalet, eşitlik, insan hakları gibi kavramların güçlenmesine yol açtığı gibi, aynı zamanda örgüt kurulan bölgelerde yaşanan sorunların gündeme getirilmesi açısından da önemli olduğuna dikkat çekti.

TDP Lefkoşa İlçesi olarak kendilerine bağlı olan tüm bölgelere planlı ve programlı bir şekilde ziyaretler gerçekleştireceklerini de belirten Özmen Birinci, amaçlarının hem TDP’nin çalışma ve görüşlerini topluma aktarmak, hem de halkın yaşadığı sıkıntıları her platformda dile getirerek çözüm üretmek olduğunu kaydetti.