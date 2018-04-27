TDP yerel yönetim seçimlerine yönelik bazı bölgelerle ilgili adaylık başvurusu alacak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), hükümeti oluşturan partilerin sürdürdüğü çalışmalara ve varılan uzlaşılara bağlı kalınarak, Haziran ayında yapılacak olan yerel yönetim seçimlerine yönelik bazı bölgelerle ilgili adaylık başvurusu alacak.

TDP’den yapılan açıklamaya göre TDP’nin genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün akşam toplanarak yerel seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunarak bazı kararlar aldı.

TDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu, toplantıda alınan kararları açıkladı.



Varoğlu, yerel yönetim seçimlerine yönelik koalisyon ortakları ile birlikte oluşturulan komitenin vardığı uzlaşı noktalarının, 30 Nisan Pazartesi günü toplanacak olan TDP Parti Meclisi’nin onayına sunulacağını belirtti.Varoğlu, henüz uzlaşı sağlanamayan Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, İskele, Yeniboğaziçi ve İnönü Belediye Başkanlıkları için 30 Nisan Pazartesi saat 17.00’ye kadar adaylık başvurusu kabul edileceğini kaydetti.