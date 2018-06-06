banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95918
ALTIN
192.244
DOLAR
4.6152
STERLİN
6.1959
EURO
5.4287
Bağış yalanı!
BAĞIŞ YALANI!
Tokmak’ın yargılanması sürüyor
TOKMAK'IN YARGILANMASI
Gazimağusa’da 115 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Katil tutuklu yargılanacak
KATİL TUTUKLU YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Katil tutuklu yargılanacak
Kapat

TDP Yenierenköy Belediye Başkan Adayı Yalkut Bes’i Ziyaret Etti!

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Yeni Erenköy Belediye Başkan adayı Tandoğan Yalkut, Belediye Emekçileri Sendikasını (BES) ziyaret etti.

TDP Yenierenköy Belediye Başkan Adayı Yalkut Bes’i Ziyaret Etti!

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Yeni Erenköy Belediye Başkan adayı Tandoğan Yalkut, Belediye Emekçileri Sendikasını (BES) ziyaret etti.

06 Haziran 2018 Çarşamba 09:05
TDP Yenierenköy Belediye Başkan Adayı Yalkut Bes’i Ziyaret Etti!

 Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Yeni Erenköy Belediye Başkan adayı Tandoğan Yalkut, Belediye Emekçileri Sendikasını (BES) ziyaret etti.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Tandoğan Yalkut, BES yetkilileri ile yaptığı görüşmede, geçmiş dönemlerin hatalı karar ve uygulamaları sonucunda çıkmaza sürüklenen Yeni Erenköy Belediyesi'ni yeniden ayağa kaldırmanın mümkün olduğunu söyledi.

banner277

Yalkut, "Yeni Erenköy Belediyesi'ni ayağa kaldıracak plan ve projeler üzerinde ciddi bir çalışma yürütmekteyiz. Yeni Erenköy'de yeni bir başlangıç yapmakta kararlıyız" dedi. 

 

banner288
Son Güncelleme: 06.06.2018 12:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisiye Haberler... Elektrik Akımına Temas Eden Kıbtek Çalışanı Yoğun Bakımda
Polisiye Haberler... Elektrik Akımına Temas Eden Kıbtek Çalışanı Yoğun Bakımda
Ubp Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sertoğlu, Hür-iş’i Ziyaret Etti
Ubp Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sertoğlu, Hür-iş’i Ziyaret Etti
Kamuoyu Yoklamaları, 9 Haziran Tarihinden Sonra Hiçbir Şekilde Yayımlanamayacak, İlÂn Edilemeyecek Ve Dağıtılamayacak
Kamuoyu Yoklamaları, 9 Haziran Tarihinden Sonra Hiçbir Şekilde Yayımlanamayacak, İlÂn Edilemeyecek Ve Dağıtılamayacak
Bağımsız Adayların Sandık Kurullarında Temsilci Bulundurmak İçin 10 Haziran’a Kadar Dilekçesi Gerekiyor
Bağımsız Adayların Sandık Kurullarında Temsilci Bulundurmak İçin 10 Haziran’a Kadar Dilekçesi Gerekiyor
Yerel Yönetimlerde Yeni Döneme Doğru…(tak Özel Dosya)
Yerel Yönetimlerde Yeni Döneme Doğru…(tak Özel Dosya)
Nazım Hikmet KTOEÖS’ün Organizasyonuyla Anıldı!
Nazım Hikmet KTOEÖS’ün Organizasyonuyla Anıldı!
Kamu-Sen İle KİÜ Arasında Protokol İmzalandı!
Kamu-Sen İle KİÜ Arasında Protokol İmzalandı!
Besim: “50 Hemşire Almak İçin Girişim Başlattık”
Besim: “50 Hemşire Almak İçin Girişim Başlattık”
Başbakan Erhürman: “Sporda Şiddeti Kabul Etmemiz Mümkün Değil”
Başbakan Erhürman: “Sporda Şiddeti Kabul Etmemiz Mümkün Değil”
YKP’den “Kıbrıs Barış Yürüyüşü” İçin Çağrı!
YKP’den “Kıbrıs Barış Yürüyüşü” İçin Çağrı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim