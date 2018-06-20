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TDP Yeni Erenköy Belediye Başkan Adayı Tandoğan Yalkut, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasını Ziyaret Etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Yeni Erenköy Belediye Başkan adayı Tandoğan Yalkut, Yeni Erenköy Belediyesi’ni ayağa kaldırarak bölgeye hizmet verir duruma getirecek Kalkındırma Programı ile K.T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) misyonunun örtüştüğünü vurguladı.

TDP Yeni Erenköy Belediye Başkan Adayı Tandoğan Yalkut, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasını Ziyaret Etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Yeni Erenköy Belediye Başkan adayı Tandoğan Yalkut, Yeni Erenköy Belediyesi’ni ayağa kaldırarak bölgeye hizmet verir duruma getirecek Kalkındırma Programı ile K.T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) misyonunun örtüştüğünü vurguladı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:31
TDP Yeni Erenköy Belediye Başkan Adayı Tandoğan Yalkut, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasını Ziyaret Etti


YALKUT: "YENİ ERENKÖY'ÜN KURTULUŞU İÇİN SAYILI GÜNLER KALDI"
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Yeni Erenköy Belediye Başkan adayı Tandoğan Yalkut, Yeni Erenköy Belediyesi’ni ayağa kaldırarak bölgeye hizmet verir duruma getirecek Kalkındırma Programı ile K.T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) misyonunun örtüştüğünü vurguladı.
Ortaya koydukları vizyon ve programın birçok kişi ve kurum tarafından benimsenmesiyle ortaya çıkan birliktelik ve sinerjinin Yeni Erenköy'de yeni bir sayfa açılacağının göstergesi olduğunu belirten Yalkut, "Yeni Erenköy ve bölgesinin kurtuluşu için artık sayılı günler kaldı" dedi.

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TDP’den yapılan açıklamaya göre, TDP Yeni Erenköy Belediye Başkan adayı Tandoğan Yalkut, K.T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odasını ziyaret ederek, Yeni Erenköy Belediyesi'nin ayağa kalmasını ve bölgenin hak ettiği hizmeti almasını sağlayacak Kalkındırma Programını Genel Koordinatör Hürrem Tulga başkanlığındaki oda heyeti ile paylaştı. Yalkut ayrıca Ekonomik Kalkındırma Modelinin temelini oluşturan üretim başlığının hayat bulması adına KTEZO bünyesinde bulunan Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi'ni de ziyaret ederek, okul Öğretmenleri ile birlikte oluşturulan çalıştaya katıldı.
KTEZO'nın misyonu ile kendilerinin hazırladığı Yeni Erenköy bölgesini Kalkındırma Programının ruhunun birebir örtüştüğünü görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalkut, "Kıbrıs'ın en güzel bölgelerinin başında gelen Yeni Erenköy ve bölgesinin sahip olduğu potansiyel yıllarca başka amaçlar için kullanılmış, sonunda da hem belediye kapanma noktasına gelmiş, hem de halkımız mağdur edilmiştir. Bizler, ekibimiz ve paydaşlarımızla birlikte bu kötü gidişe son vererek, Yeni Erenköy'de yeni bir sayfa açmakta kararlıyız" dedi.

 

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Son Güncelleme: 20.06.2018 15:11
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