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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:12

Tdp, Yavuz Çıkarma Plajı’nın Kiralanması Kararının İptalini İstedi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Bakanlar Kurulu’nun Yavuz Çıkarma Plajı'nın 30 yıllığına özel bir şirkete kiralanması yönündeki kararını&nbsp; iptal etmesini, iptal ettiyse resmi olarak açıklamasını istedi.

Tdp, Yavuz Çıkarma Plajı'nın Kiralanması Kararının İptalini İstedi
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 Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Bakanlar Kurulu’nun Yavuz Çıkarma Plajı'nın 30 yıllığına özel bir şirkete kiralanması yönündeki kararını  iptal etmesini, iptal ettiyse resmi olarak açıklamasını istedi.

TDP’den yapılan açıklamada, eleştiriler üzerine Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında  konuyu tekrar gündeme aldığına, kararın iptal edilmediği ancak yürürlüğe konulmayacağı yönünde farklı ve çelişkili haberler çıktığına dikkat çekildi.

Açıklamada, “Bu kadar hassas ve önemli bir konuda net bir açıklama yapılmamasının topluma saygısızlık olduğu” ifade edildi.

Açıklamada,  son yıllarda hükümetlerin  sahillerin doğal ve kültürel varlıkların, plansız programsız birilerine peşkeş çekilmesini alışkanlık  haline getirdikleri  öne sürüldü.

Açıklamada, “Ülke topraklarını parça parça birilerine hediye edenlerin ‘vatan’ ‘toprak’ edebiyatı yapması siyasi yüzsüzlüktür. Tarih bu zihniyeti çok acımasızca yargılayacaktır"  ifadelerine yer verildi.

TDP açıklamasında Yavuz Çıkarma Plajı’nın 2005 yılında CTP-DP hükümeti tarafından 30 yıllığına  kiralanması kararının da  hafızalarda olduğu belirtildi.

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