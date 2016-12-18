TDP, Sosyalist Enternasyonal Toplantısına Katıldı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 16-17 Aralık tarihlerinde İspanya’nın Malaga kentinde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Akdeniz Komitesi toplantısına katıldı.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Sosyalist İşçi Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya katılan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Akdeniz'de demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve barış” konulu bir konuşma gerçekleştirdi, Kıbrıs konusunda gelinen son aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özyiğit, Malaga'da bulunduğu süre içerisinde ayrıca Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luiz Ayala ve çeşitli ülke temsilcileriyle görüştü.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Arap Baharı sonrası önceliğin insanların nasıl yaşadığından çok, nasıl hayatta kalabilecekleri olduğunu belirterek, Doğu Akdeniz'deki utanç verici durumu değerlendirirken ve çözüm yolunu ararken, herkesin kendi hatalarını da bir kenara yazması gerektiğini kaydetti.

Liberal market alanını genişletmek ve bölgedeki doğal kaynaklar ve enerji geçiş noktalarının üzerindeki hakimiyeti güçlendirmek için yapılan müdahalelerin milyonlarca insanın göç etmesine veya hayatını kaybetmesine neden olduğunu söyleyen Özyiğit, bu kanlı hesaplaşmanın halen sürdüğüne işaret etti.

Özyiğit, Batı’nın yayılmacı dış siyasetinin, Batı değerlerinin üstüne çıktığını ve sonunda insanlığın kaybettiğini vurguladı.

Kıbrıs'ın yıllardır egemenlerin kıskacı altında çözümsüzlükle boğuştuğunu, yüzyıllarca birlikte yaşayan toplumların birbirlerinden koparıldıklarını kaydeden Özyiğit, toplum liderleri arasında devam etmekte olan ve adanın yeniden birleştirilmesini hedefleyen müzakere sürecini desteklediklerini kaydetti.

Cemal Özyiğit, 9-12 Ocak tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilecek Kıbrıs Zirvesi'nin önemine dikkat çekerek, TDP olarak Cenevre zirvesinde yerlerini alacaklarını aktardı.

Kıbrıs'ın birleştirilmesinin Doğu Akdeniz'de barış ortamının sağlanması için tetikleyici olabileceğine dikkat çeken Özyiğit, diğer taraftan da demokrasi ve insan haklarının bu coğrafyada yayılması için katalizör rol oynayacağını söyledi.

Çakıcı, tüm Sosyalist Enternasyonal üyelerini Kıbrıs'ta çözümü desteklemeye çağırdı.