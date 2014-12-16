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TDP Sipahi’de Örgüt Kurdu

Yerel seçimlerin ardından örgütlenme çalışmalarını sürdüren Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Sipahi’de örgüt kurdu.

TDP Sipahi’de Örgüt Kurdu

Yerel seçimlerin ardından örgütlenme çalışmalarını sürdüren Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Sipahi’de örgüt kurdu.

16 Aralık 2014 Salı 10:32
TDP Sipahi’de Örgüt Kurdu
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Yerel seçimlerin ardından örgütlenme çalışmalarını sürdüren Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Sipahi’de örgüt kurdu.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, etkinliğe, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Milletvekili Hüseyin Angolemli, İskele İlçe Başkanı Kemal Yıldız ile Parti Meclisi Üyeleri Musa Özmusaoğlu ile İsmet İlkhan katıldı.

TDP Sipahi Örgüt Başkanlığı'na Ali Aygün getirilirken, yönetim Cevat Beyazyüz, Fevzi Gülay, Yusuf Akdemir, Zeki Beyazyüz ve gençlik örgütü başkanı Ali Akdemir’den oluştu.

“YENİ ÖRGÜTLER KURULUYOR”

TDP Başkanı Özyiğit etkinlikteki konuşmasında, Yerel Seçimleri’nin ardından TDP’ye yönelik büyük bir ilgi olduğunu, yeni katılımlarla birlikte yeni örgütler kurduklarını söyledi.

Özyiğit, Yenierenköy ve Lefke’de uzun yıllar sonra örgüt kurduklarını, Serhatköy Örgütü’nü yeni katılımlarla güçlendirdiklerini, şimdi de Sipahi’de örgüt kurduklarını, partiye katılımların da sürdüğünü belirtti.

İçinde bulunulan süreçte halkın inanabileceği, güvenebileceği tek yapının TDP kaldığını belirten Özyiğit,  “Halk CTP, UBP ve DP’den umudunu yitirmiştir. Gittiğimiz her yerde, bulunduğumuz her ortamda bunun gözlemlemekteyiz. Tek umut olarak TDP kalmıştır” ifadelerini kullandı.

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TdpSipahi’de Örgüt Kurdu
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