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24 Şubat 2017 Cuma 11:47

TDP: ''Şehir Planlama tarafından verilen onay mevzuata aykırı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Karaoğlanoğlu'nda Kaya Gruba ait otele Şehir Planlama Dairesi tarafından verilen planlama onayının mevzuata aykırı olduğunu ileri sürdü.

TDP: ''Şehir Planlama tarafından verilen onay mevzuata aykırı”
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"ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ'NİN GÖREVİ, BİRİLERİNE AYRICALIK TANIMAK DEĞİL, YASALARI TÜM VATANDAŞLARA EŞİT UYGULAMAKTIR"

 Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Karaoğlanoğlu'nda Kaya Gruba ait otele Şehir Planlama Dairesi tarafından verilen planlama onayının mevzuata aykırı olduğunu ileri sürdü.

TDP Şehir Planlama Dairesi dahil devlet kurumlarının asli görevlerinden birinin, birilerine ayrıcalık tanımak değil, yasaları tüm kişilere eşit şekilde uygulamak olduğunu kaydetti.

TDP’den yapılan yazılı açıklamada, , yasal olarak İngiliz döneminden kalan yasalarda bile, "arazinin 0.00 kodu her noktasındadır" diye bir ibare bulunurken, Şehir Planlama Dairesi’nin hukuk tanımaz ve keyfi bir şekilde "0" kodu belirlediği savunuldu.

TDP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Safiye Özaltıner, Girne'de yaz aylarından beri kaçak yapılar, ardından da emirname değişikliği ile gündeme gelen otelle ilgili Şehir Planlama Dairesi tarafından verilen onayın mevcut emirnameye, hatta Fasıl 96 yasasına dahi uygun olmadığını ileri sürdü.

İmar Yasası ve emirnamelerde 'sıfır kodunun' açık ve net olduğunu, hiçbir kişi ve kurumun bunu kendine göre yorumlama hakkı olmadığını belirten Özaltıner, "Uzmanların da dikkat çektiği gibi, bir bölgede kat sayısı ve bina yüksekliğinin parsele nereden bakılırsa bakılsın arazinin şekline göre aynı olması gerekir. 4 kat sınırı olan bölgede 7 kata kadar çıkılmıştır.

Yıkılması gereken kat sayısı 1 değil, 3 olmalıdır. Ülkede yasalar proje sahibine göre değil, tüm vatandaşlara eşit bir biçimde uygulanmalıdır" dedi.

Özaltıner, Şehir Planlama Dairesi'nin, planlama onayına imza atarak, hem hukuksuzluğu kayıt altına aldığını, hem de ara emri istemi ile mahkeme sürecinde olan bir binaya izin vererek sürece müdahale ettiğini savundu.

Mevzuata aykırı ve kamu yararına olmayan gelişmelere engel olunmadığı gibi, mevzuat dışı gelişmelere önce bilinçli olarak göz yumulduğunu ardından da yasallaştırılıp özel girişimci lehine ve kamu yararı aleyhine olacak şekilde tavır belirlendiğini öne süren Özaltıner, bu tür uygulamalara son verilmesi gerektiğini söyledi.

TDP MYK üyesi Safiye Özaltıner yaşanan bu gelişmelerden kaçak süren inşaatı zamanında mühürlemeyen Girne Belediyesi'nin de sorumlu olduğunu iddia etti.

Yerel yönetimlerin sadece onay makamı değil, aynı zamanda kontrol makamları da olduğunu belirten Özaltıner, Şehir Planlama Dairesince verilen her onayın, yerel yönetimler tarafından onaylanmak zorunda olmadığını da vurguladı.

Girne Belediyesi'nin bu kararın düzeltilmesi için hukuk yoluna başvurarak, adaletin tecelli etmesine imkan sağlayabileceğini kaydeden Özaltıner, "Ne Girneliler, ne de tüm ada yurttaşları alınan bu keyfi kararları unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Özaltıner ayrıca Girne'de bazı bölgelerde yasadışı yapıldığı iddia edilen iskele inşaatları konusunu da araştırdıklarını sözlerine ekledi.

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