TDP, Petrol Fiyatlarının, Dünyadaki Düşüş Oranında İndirilmesini İstedi

ÖZYİĞİT: “HÜKÜMET HALKI SOYMAKTAN VAZGEÇMELİ”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, dünya petrol piyasasında fiyatların yarı yarıya düşmesine rağmen, Kuzey Kıbrıs’ta sadece 40 kuruşluk bir indirim yapıldığını belirterek, hükümeti, halkı “ekonomik anlamda soymakla” suçladı.

Petrol fiyatlarının 115 dolardan 60 doların altına inerek, son 5 yılın en düşük seviyesine gelmesine rağmen, bu düşüşün akaryakıt fiyatlarıyla ana girdisi petrol olan elektrik fiyatlarına yansıtılmadığını belirten Özyiğit, üretim ve ulaşımda akaryakıt ve elektriği kullananların da maliyetlerinde düşüş olmadığı için halka daha ucuz ürün alma ve daha ucuz ulaşım olarak yansımadığını söyledi.

Özyiğit bugün yaptığı yazılı açıklamada, dövizde meydana gelen yükselmeyle taksit ve kiralarını dövizle ödeyen halkın cebindeki paranın daha da azaldığını belirtti. Başta gıda olmak üzere, tüm ithalatını dövizle yapan KKTC’deki ithal malların fiyatlarının arttığını kaydeden Özyiğit, bunun da halkın çoğunluğunun giderlerini, özellikle de mutfaktaki “yangını” daha da artıracağına dikkat çekti.

Cemal Özyiğit, 2015 mali yılı bütçesi hazırlanırken, o günkü döviz kurlarına göre hazırlandığına işaret ederek, “Dövizde meydana gelen yükseliş, döviz bazında 2015 mali yılı bütçesini küçültmüştür. Bu durumda, 386 milyon TL kaynağı belli olmayan bir açıkla denkleştirilen 2015 mali yılı bütçesinin açıkları daha da artacaktır” dedi.

“BÜYÜME HEDEFİNE ULAŞILAMAYACAK”

2015 bütçesinde öngörülen ve zaten yetersiz olan yatırımlara ayrılan kaynakların daha da yetersiz kalacağını kaydeden Özyiğit, dövizdeki artış ve açıklanan rakamların, 2015 bütçesinde öngörülen yüzde 4.1’lik büyüme hedefine ulaşılamayacağını gösterdiğini savundu.

Yaşanan bu gelişmelerin, halkın yaşam kalitesinde düşüşün yanısıra, eğitim ve sağlık alanındaki kaosun 2015’te de devam edeceğini gösterdiğini ifade eden Özyiğit, “Hükümetin büyük ortağı CTP’nin İskele Milletvekili Biray Hamzaoğlu’nun da dediği gibi, halk, ülkenin nasıl yönetildiğini anlamamaktadır” ifadelerini kullandı.

Hükümeti, biran önce petrol fiyatlarında, dünyadaki düşüş oranında indirim yapmaya çağıran Özyiğit, artan döviz kurlarına karşın halkı koruyacak önlemler alınması gerektiğini kaydetti.