TDP PARTİ MECLİSİ, UBP İLE KOALİSYON KURULMAMASI KARARINI ONAYLANDI

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi toplanarak, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile koalisyon kurulmaması kararını onayladı.



Kararın gerekçesinde, “UBP'nin olduğu herhangi bir formülde yolsuzlukların üzerine gidilemeyeceği, haksız vatandaşlıkların sorgulanamayacağı ve partizanca uygulamaların düzeltilemeyeceği” ifadelerine yer verildi.



TDP’den yapılan açıklamaya göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit başkanlığında gerçekleşen toplantıda 7 Ocak'ta yapılan erken seçimlerle olası hükümet görüşmeleri değerlendirildi.



TDP PM toplantısında şu kararlar alındı:



“Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) geçtiğimiz akşam almış olduğu; Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile koalisyon görüşmesi yapılmaması kararını; UBP'nin olduğu herhangi bir formülde yolsuzlukların üzerine gidilemeyeceği, haksız vatandaşlıkların sorgulanamayacağı ve partizanca uygulamaların düzeltilemeyeceği gerekçesi ile onaylar;

TDP ile bu konularda aynı hassasiyeti gösteren partilerle, siyasete güven kazandırabileceğimiz her türlü formülü Kıbrıs Türk Halkı adına görüşmeyi görev ve sorumluluk olarak addeder.”