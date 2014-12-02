Tdp Milletvekili Çeler, “askerlik Değişiklik Yasası”yla İlgili Değerlendirmede Bulundu

ÇELER: “GENÇLER ARASINDA HAYAL KIRIKLIĞINA NEDEN OLDU”

Lefkoşa, 2 Aralık 14 (.): Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili Zeki Çeler, hükümet tarafından hazırlanan ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) de destek verdiği Askerlik Değişiklik Yasası’nın “özellikle gençler arasında hayal kırıklığına neden olduğunu” iddia etti.

TDP Basın Bürosu aracılığıyla yazılı açıklama yapan Çeler, Meslek Lisesi Mezunları’nın 15 ay yerine 12 ay askerlik yapmasına olanak tanıyan yasanın, “esas beklenti olan tüm gençleri kapsayacak şekilde askerliğin kısaltılmasını” öngörmediğini belirtti. Çeler, yasanın vicdani ret hakkını da kapsamadığını kaydetti.

Yasanın tüm gençleri kapsamamasının gençler arasında “adaletsizlik ve bölünmüşlük yaratacağını” savunan Çeler, “Aynı yıl liseden mezun olan gençlerin bir bölümü 15 ay, diğer bir bölümü ise 12 ay askerlik yapacak. Adalet bunun neresinde” diye sordu.

Çeler, “Yasayı hazırlayan ve geçmesi için oy kullanan milletvekillerinin, halkın, özellikle de gençlerin yanında olmalarını beklerdik. Hükümetin bir yıl boyunca üzerine düşeni yapmaması ve sorumsuzluğunun faturasını gençlere çıkarması, gençlerde olduğu kadar, bizlerde de büyük hayal kırıklığı yaratmıştır” ifadesini kullandı.

Vicdani ret oylaması sırasında CTP’li milletvekillerinin çoğunluğunun oylamaya katılmadığını belirten Çeler, “CTP eğer vicdani ret konusunda gerçekten samimi olsaydı oylamaya katılırdı” ifadelerine yer verdi.

“YASA DAHA DA GERİLETİLDİ”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, yasanın içeriğini eleştirerek şu anki haliyle, içinin daha da boşaltıldığını iddia etti.

Meclis’e gelen yasanın, meslek lisesi mezunu ve/veya üniversitelerin 2 yıllık Meslek Yüksek Okulları mezunlarını kapsadığını belirten Çeler, ancak bu maddenin, “CTP, UBP ve DP Genel Başkanları’nın önerisi ile” yasadan çıkarıldığını kaydetti.

Çeler, yurtdışında yaşayan ve bedelli hakkını kaybetmiş kişilerin affının yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar (Aralık 2014) kapsaması yönündeki maddenin de yine “CTP, UBP ve DP’nin oyları ile” Ocak 2009 tarihine geri çekildiğini belirtti.

“HÜKÜMET ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMADI”

Çeler, askerlik konusu gündeme geldiği zaman GKK’nın ‘askerlik ne kadar süre kısalırsa, ne kadar askere ihtiyaç olduğu’ yönünde kapsamlı bir çalışma yaparak komiteye sunduğunu, komitedeki muhalefet milletvekillerinin bütçenin oluşturulması ile ilgili hükümete çeşitli öneriler sunduklarını kaydetti.

Kaynak oluşturulması için hükümete 1 yıl gibi bir süre tanındığını anımsatan Çeler, “hükümetin üzerine düşeni yapmadığını” iddia etti.

“TDP’NİN ÖNERİLERİ”

Çeler, komite çalışmaları ve Meclis Genel Kurulu sırasında, şu anda görev yapan uzman askerlerin gelecek kaygısı taşıdıkları ve sosyal güvenceleri olmadığı gerçeğini de dikkate alarak öneriler sunduklarını belirtti.

Çeler, TDP’nin askerliğin kısaltılmasının tüm gençleri kapsaması ile vicdani ret hakkının tanınması önerisi ile üniversite mezunlarına kısa dönem er hakkı tanınması önerisinin reddedildiğini ifade etti.

Çeler, kaçaklara ve bedelli askerlik hakkı olup işlemlerini yaptıramamış olanlara af getirilmesi ile yurtdışında yaşayan profesyonel sporcuların askerlikten yararlanmasına ek olarak, sanatçıların da dahil olması önerilerinin de yine CTP, UBP ve DP’li milletvekilleri tarafından reddedildiğini kaydetti.

Meclis Genel Kurulu’nda TDP milletvekilleri olarak, şu anda askerlik yapanların da bu yasadan yararlanması için yasaya açık bir ifade konmasını önerdiklerini açıklayan Çeler, hükümet kanadının bu öneriyi de reddettiğini kaydetti.

Çeler bu önerilerinin reddedilmesi ile askerde olanları kapsar-kapsamaz yorumuna açıklık getirilemezken, maddeye açık ifade konulmamasının ‘şu an askerlik görevini yapmakta olan kişilerle ilgili son karar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bırakıldı’ yorumlarına neden olduğunu belirtti.

(GÖZ/ÖK)