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27 Eylül 2017 Çarşamba 12:18

TDP Mağusa İlçesinden Lağım Tepkisi…

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, “yaptıkları tüm uyarı ve çözüm önerilerine rağmen, gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle Mağusa halkının kötü kokuyla birlikte sağlıksız bir ortamda yaşamaya mahkûm edildiğini” söyledi.

TDP Mağusa İlçesinden Lağım Tepkisi…
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BALCI: "ARTIK YETER… MAĞUSA HALKI LAĞIM SULARIYLA YAŞAMAYA DAHA FAZLA MAHKÛM EDİLMEMELİ”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, “yaptıkları tüm uyarı ve çözüm önerilerine rağmen, gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle Mağusa halkının kötü kokuyla birlikte sağlıksız bir ortamda yaşamaya mahkûm edildiğini” söyledi.

Gülseren Göleti’nde son günlerde etrafa kötü bir koku yayıldığını, yapılan araştırmada ise borulardan gölete pis suların aktığının tespit edildiğini belirten Balcı, “Mağusa kanalizasyon sistemi, fazla yükleme olduğu durumlarda lağım suları gölete akıtılacak şekilde düzenlenmiştir. Sadece olağanüstü durumlarda kullanılması gereken bu taşma kanalı, maalesef sık sık taşmakta ve bölgede bir atık su havzası oluşmaktadır. Bu durum da kötü kokuyla beraber, toplum ve çevre sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır” dedi.

Balcı yazılı açıklamasında, Mağusa Kanalizasyon sistemi konusunda aylardır çeşitli defalar uyarı yaptıklarını, paneller düzenleyerek uzmanların görüşleri doğrultusunda öneriler hazırlayıp  yetkili makamlara sunduklarını, ayrıca eylemler düzenleyerek farkındalık yaratmaya çalıştıklarını anımsattı ve “tüm bunlara rağmen sorunun aynen sürdüğünü” kaydetti.

TDP Mağusa İlçesi olarak, Mağusa'daki sorunlu kanalizasyon sistemi, sistemden kaynaklanan sorunlar ve alınması gereken önlemlere yönelik aylar öncesinde Mağusa Çevre Dairesine yazı göndererek Sakarya mahallesi sosyal konut bölgesindeki (DAÜ Sabancı yurdu karşısı) pompa istasyonundan kaynaklanan atık sular konusunda ilgili makamların uyarılması ve gerekli tahlillerin yapılmasını istediklerini anımsatan Balcı, “Mağusa Belediye Başkanının o dönemde taşan suların lağım değil, yağmur suyu olduğunu iddia ettiğini” anlattı.

Çevre Dairesi’nden TDP’ye gönderilen cevap yazısında, yapılan tespitin doğru olduğunun belirtilerek gerekli müdahalenin yapıldığını kaydeden Balcı, sorunun kaynağının da yapılması gerekenin de belli olduğunu belirtti.

Balcı, açıklamasında, “Halkı bu şekilde sağlıksız bir çevrede yaşamaya mahkûm etmeye kimsenin hakkı yoktur, olmamalıdır”  diyerek, ilgili makamları görevini yapmaya davet etti.

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