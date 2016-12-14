Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Aralık 2016 Çarşamba 10:16

TDP Mağusa İlçesi: "Mağusa'da Kent Sağlığı Ciddi Tehdit Altında"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçesi, Mağusa'daki kanalizasyon sisteminin sorunlu olduğunu ve gereken tedbirlerin alınmaması nedeniyle ciddi bir çevre felaketi yaşandığını, kent sağlığının ise ciddi anlamda tehlikede olduğunu savundu.

TDP Mağusa İlçesi: 'Mağusa'da Kent Sağlığı Ciddi Tehdit Altında'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçesi, Mağusa'daki kanalizasyon sisteminin sorunlu olduğunu ve gereken tedbirlerin alınmaması nedeniyle ciddi bir çevre felaketi yaşandığını, kent sağlığının ise ciddi anlamda tehlikede olduğunu savundu.

Yazılı açıklama yapan İlçe Başkan Vekili Ece Balcı, Gazimağusa Belediyesi'nin gerekli önlemleri almaması nedeniyle özellikle Sakarya mahallesi sosyal konut bölgesinde önemli bir lağım sorunu yaşandığını belirterek, konuyla ilgili olarak Çevre Dairesini göreve çağırdı.  

Sakarya mahallesi sosyal konut bölgesinde yer alan pompa istasyonunun sabah ve akşam saatlerinde, yetersiz kaldığını ve atık su arıtma tesisine gönderilemeden, yani herhangi bir arıtma işleminden geçirilmeden, taşma kanalından gölet alanına boşaltıldığını belirten Ece Balcı, sadece olağanüstü durumlarda kullanılması gereken bu taşma kanalının, her gün taşar hale geldiğini ileri sürdü.

Balcı sorunlardan dolayı belediye yönetimine eleştirilerde de  bulundu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
TdpMagusa
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'HER AYAK SESİNDE...' 'HER AYAK SESİNDE...'
Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ Ve Beraberindeki Heyetle Görüştü Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ...
BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME KONUSUNDA CUMHURBAŞKANI'NDAN ONAY ALDIĞI İFADELERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR" BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME...
Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi
AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR OLACAK” AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR...
50 Amatör Sanatçıdan “Lefkoşa Suriçi Atölyeleri Sergisi” 50 Amatör Sanatçıdan “Lefkoşa Suriçi Atölyeleri...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

'HER AYAK SESİNDE...'
Artık yüzleri gülüyor!

Haberi Oku