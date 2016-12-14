TDP Mağusa İlçesi: 'Mağusa'da Kent Sağlığı Ciddi Tehdit Altında'

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçesi, Mağusa'daki kanalizasyon sisteminin sorunlu olduğunu ve gereken tedbirlerin alınmaması nedeniyle ciddi bir çevre felaketi yaşandığını, kent sağlığının ise ciddi anlamda tehlikede olduğunu savundu.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçesi, Mağusa'daki kanalizasyon sisteminin sorunlu olduğunu ve gereken tedbirlerin alınmaması nedeniyle ciddi bir çevre felaketi yaşandığını, kent sağlığının ise ciddi anlamda tehlikede olduğunu savundu.

Yazılı açıklama yapan İlçe Başkan Vekili Ece Balcı, Gazimağusa Belediyesi'nin gerekli önlemleri almaması nedeniyle özellikle Sakarya mahallesi sosyal konut bölgesinde önemli bir lağım sorunu yaşandığını belirterek, konuyla ilgili olarak Çevre Dairesini göreve çağırdı.

Sakarya mahallesi sosyal konut bölgesinde yer alan pompa istasyonunun sabah ve akşam saatlerinde, yetersiz kaldığını ve atık su arıtma tesisine gönderilemeden, yani herhangi bir arıtma işleminden geçirilmeden, taşma kanalından gölet alanına boşaltıldığını belirten Ece Balcı, sadece olağanüstü durumlarda kullanılması gereken bu taşma kanalının, her gün taşar hale geldiğini ileri sürdü.

Balcı sorunlardan dolayı belediye yönetimine eleştirilerde de bulundu.