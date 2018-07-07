TDP Mağusa İlçe Başkanı Balcı: “Belediye Meclisi'nin İlk Toplantısı Niye Halka Kapalı Yapıldı? Arter Halktan Ne Gizlemek İstiyor?”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, “24 Haziran seçimlerinin ardından oluşan Gazimağusa Belediye Meclisi’nin ilk toplantısının Başkan İsmail Arter'in istemiyle halka kapalı yapıldığını” kaydederek, "Belediye Meclisi'nin ilk toplantısı niye halka kapalı yapılmıştır, Sn. Arter halktan ne gizlemek istemektedir" diye sordu.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Balcı; geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Belediye Meclis toplantısının Başkan İsmail Arter'in istemi, TDP, CTP ve HP'li üyelerin ret oyuna karşılık UBP, YDP ve DP'li üyelerin evet oyuyla halka kapalı yapıldığını belirtti.



Balcı, "Belediye Meclis toplantısında çok özel bir madde varsa konu maddesi görüşülürken toplantı kapatılabilir. Belediye Meclisi'nin ilk toplantısındaki tüm maddeler çok özel miydi, tüm toplantı niye halka kapatılmıştır? Sn. Başkan'ın açıklık ve şeffaflık anlayışı bu mudur?" ifadelerini kullandı.

“Toplantının gündeminde, Asbaşkanlık, Komisyon, Komite ve Kurul seçimlerinin yanı sıra, 2 milyon 500 TL'lik bütçe aktarımı, hizmet alım kalemi için 1 milyon 100 bin TL'lik aktarım ile 3 milyon TL olan overdraft hesabının 2 katına çıkarılması gibi maddelerin de olduğunu” kaydeden Balcı, bu konuların görüşülmesinin halktan gizli yapılmasının düşündürücü olduğunu vurguladı.

“Başkan İsmail Arter ile toplantının kapalı yapılmasını sağlayarak bu maddelere onay veren Belediye Meclis üyelerinin bütçe aktarımı ile overdraft hesabının 2 katına çıkarılmasına neden ihtiyaç duyulduğunu halkla paylaşması gerektiğini” belirten Balcı, daha ilk toplantıda yaşanan gelişmelerin belediyenin nasıl bir zihniyet tarafından yönetileceğinin göstergesi olduğunu savundu.

Ece Balcı, gerek ilk toplantıda yaşananlar, gerek alınan kararlar gerekse de bundan sonraki süreçte yapılacak olanları çok yakından takip ederek kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini belirterek, başkan ve belediye meclis üyelerini de şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uymaya davet etti.

