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20 Aralık 2016 Salı 11:09

TDP İskele İlçesi Yemekli Çalışma Toplantısı Gerçekleştirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP’de kriz var algısı yaratılmaya çalışıldığını ancak bunun gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmadığını söyledi.

TDP İskele İlçesi Yemekli Çalışma Toplantısı Gerçekleştirdi
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ÖZYİĞİT: “TDP’DE KRİZ YOK”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP’de kriz var algısı yaratılmaya çalışıldığını ancak bunun gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmadığını söyledi.

Özyiğit, istifa ettiği belirtilen bazı kişilerin parti üyesi bile olmadığını, bazılarının başka partinin kurucusu olduklarını, listede adı çıkan bazı kişilerin de itiraz ettiğini belirtti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “ben değil, biz” diyenlerin oluşturduğu TDP'nin, adalet, eşitlik, insan hakları ve demokrasi temelinde siyaset ürettiğini, Kıbrıs sorununun çözümü ve halka büyük mağduriyet yaratan yapısal sorunların aşılması için mücadele verdiğini belirterek, "TDP, yolunda emin ve kararlı adımlarla yürümektedir. Toplum da zaten bunun farkındadır" dedi.

TDP olarak halka vaat ettikleri temizlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda çok hassas olduklarını ve asla taviz vermeyeceklerini, bu konuda ayak diretenlere de sıfır taviz politikası uyguladıklarını belirten Özyiğit, buna ayak uyduramayanların başka yola sapmasının o kişilerin tercihi olduğunu ifade etti.

TDP İskele İlçesi yemekli çalışma toplantısı düzenledi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre toplantıya  Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Asım İdris, milletvekilleri Hüseyin Angolemli ve Zeki Çeler, bazı PM ve MYK üyelerinin yanı sıra yüzü aşkın üye ve sempatizan katıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, geceye katılanlar arasında TKP'de milletvekilliği yapmış Hüseyin Angolemli, Çetin Veziroğlu, Mehmet Emin Karagil ile birlikte çeşitli dönemlerde görev yapan belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar olduğuna dikkat çekerek, TKP'de görev yapmış, ideolojisine sahip çıkmış yüzlerce kişinin bugün yollarına TDP'de devam ettiğini belirtti.

Konuyla ilgili artık daha fazla konuşmayacaklarını, başta Kıbrıs konusu olmak üzere toplumsal sorunların çözümüne odaklanmaya devam edeceklerini belirten Özyiğit, toplum liderleri Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiades'in müzakereler için yeniden bir araya gelme kararını, ocak ayında Kıbrıs ile ilgili uluslararası bir konferans konusunda uzlaşıya varılmasını olumlu gelişmeler olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Cenevre davetine olumlu yanıt verdiklerini belirten Özyiğit, 9-12 Ocak tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilecek Kıbrıs Zirvesi'nde TDP olarak yerlerini alacaklarını söyledi. Özyiğit, bugüne kadar olduğu gibi erken, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmak için var güçleri ile çalışacaklarını vurguladı.

İDRİS

TDP Genel Sekreteri Asım İdris de konuşmasında, birlik ve beraberlik içinde yollarına devam ettiklerini, İskele'deki bu etkinlikte ortaya çıkan fotoğrafın da bunun somut kanıtı olduğunu söyledi.

Yaşanan gelişmelerin daha fazla kenetlenmelerini sağladığını kaydeden İdris, TDP'nin binlerce üyesi ve binlerce sempatizanıyla dimdik ayakta olduğunu, bazılarının istifa etmesiyle de birilerinin hayal ettiği gibi değil bölünme, sarsıntı bile geçirmediğini ifade etti.

İdris, son dönemlerde partiye katılımların arttığını da belirterek, konuyla ilgili açıklama ve duyuruların yakın bir gelecekte yapılacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler
TdpYemekli Çalışma
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