TDP İle DİSİ'den “Unıte Cyprus” Festivali

ÖZYİĞİT İLE NEOFİTU, ARA BÖLGESİ BOYANMAMIŞ KIBRIS HARİTASINI BOYARAK, KIBRIS'I BİRLEŞTİRDİ

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adanın yeniden birleştirilmesi ve barış vizyonuna yönelik güçlü bir mesaj vermek amacıyla bugün Lefkoşa'da iki toplumlu kültür festivali düzenledi.

“Unite Cyprus” isimli festival eş zamanlı olarak Ledra Caddesi, Lokmacı Kapıcı ve Büyük Han civarlarında gerçekleştiriliyor.

Müzik, kültürel olaylar, sergiler, edebi olaylar ve el sanatlarının yer alacağı festivalin açılışı DİSİ Genel Başkanı Averof Neofitu ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit tarafından saat 10:30’da yapıldı.

Lokmacı Barikatı ile Güney Kıbrıs geçiş noktası arasında kalan ara bölgedeki etkinlikte, Özyiğit ile Neofitu, ara bölgesi boyanmamış Kıbrıs haritalarının bulunduğu 2 tuvali boyadı.

Ara bölgeyi boyayarak tuvaldeki Kıbrıs’ı birleştiren Özyiğit ile Neofitu, bu tuvalleri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasides’e verecek.

Etkinlikte, Özyiğit ile Neofitu birer de konuşma yaptı. Cemal Öyiğit konuşmasında, “Boyayarak birleştirdiğimizi ortak vatan Kıbrıs’ı, onların da birleştirmesi için Anastasiadis ve Akıncı’ya vereceğiz” dedi.

Etkinliğe, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Konstantinos Yorgacis de katıldı.

Kıbrıs’ın kültür zenginliklerinden örneklerin sergileneceği, halk dansları gösterilerini de yer alacağı etkinlikte ayrıca adadaki tüm toplumların müzikleri çalınacak. Gün boyu devam etkinlikte ayrıca iki toplumlu kültürel faaliyetlerde bulunan gruplar da sahne alacak.