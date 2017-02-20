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20 Şubat 2017 Pazartesi 10:40

TDP Heyeti, EL-SEN’i Ziyaret Etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) heyeti, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (EL-SEN) ziyaret etti.

TDP Heyeti, EL-SEN'i Ziyaret Etti
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) heyeti, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (EL-SEN) ziyaret etti.

Ziyaret sırasında El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu, Kıb-Tek’in ülkenin en ciddi kurumlarından olduğunu dile getirerek, son zamanlarda Kıb-Tek’in iyi yönetilmediğini ve alınan kararlarla itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını savundu.

Kısa bir süre önce Cratos otelin 9 milyon TL civarındaki elektrik borcunun bağışlandığını anımsatan Öksüzoğlu, Kıb-Tek’in kimler tarafından zarara uğratıldığının açıklanması için sayıştaya başvurduklarını ve önümüzdeki günlerde de ombudsmana başvuracaklarını söyledi.

Öksüzoğlu, Kıb-Tek’in 2-3 kişinin iki dudağının arasından çıkan kararlarla idare edildiğini belirterek, 19 Ağustos’ta Teknecik’te meydana gelen arızanın hala giderilmediğini anımsattı. Kıb-Tek’in iyi idare edilmemesinin sorumlularının atama yapanlar olduğunu ileri süren Öksüzoğlu, elektriğe son yapılan zammı engellemek için de farklı açıklamalar yaptıklarını hatta geri alınsın çağrısında da bulunduklarını ancak seslerini kimseye duyuramadıklarını kaydetti.

“Kabloyla elektrik gelecek, elektrik ucuzlayacak” söylemlerini de eleştiren Özksüzoğlu, su için de aynı söylemlerin yapıldığını ancak günün sonunda vatandaşların suyu öncesinden çok daha pahalıya almak zorunda bırakıldığını ifade etti.

Öksüzoğlu, Kıb-Tek’in en kısa zamanda özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise, soğuk kış günlerinde halkın ısınmak ve aydınlanmak için en çok ihtiyaç duyduğu elektriğe yüzde yüz zam yapılmasını eleştirerek, elektrikle ilgili atılan çoğu adımın Kıb-tek’i itibarsızlaştırmak için yapıldığını ileri sürdü.

“Amaç kurumu peşkeş çekebilmenin yolunu açmak yapılan uygulamalar yanlış değil bilinçli” diye konuşan Özyiğit, “keyfi ve usulsüz uygulamaların ‘imzacı hükümet’in kurumu devretmesinin önünü açmayı amaçladığını” savundu.

Özyiğit, TC ile imzalanan protokolün bir çerçeve anlaşması olduğunu içerik bulunmadığını belirterek, su konusunda yaşananları hatırlattı ve birkaç ay sonra suyun özel şirkete devrinin konuşulacağı uyarısında bulundu.

Özyiğit, TC’de borçları nedeniyle hapis cezası alan kişilerin burada milyonluk borcunun silinmesinin “vatana ihanet” demek olduğunu savundu.

Özyiğit, bu haksızlıklara sebep olanların gitmesi ve haklarında işlem başlatılması gerektiğini ileri sürerek, “kurumları batıran peşkeş çekmek için uğraşanlardan hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

Özyiğit, elektrik kurumunun özerk bir yapıya kavuşturulması için verilen mücadeleye destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

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