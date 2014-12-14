TDP Güzelyurt İlçesi Doğancı’da Dayanışma Yemeği Düzenledi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Güzelyurt İlçesinin Doğancı’da düzenlediği dayanışma yemeğine katılarak, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede son yıllarda izlenen bilinçli ve sistemli bir politika ile üretimin yok edilmeye çalışıldığını, CTP-BG ile DP-UG Hükümeti’nin de karar ve uygulamaları ile buna hizmet ettiğini ileri sürdü.



Emekten yana olduğunu söyleyen CTP-BG’nin hükümetin büyük ortağı olduğu bir dönemde, üretici kesimlerin kaderine terk edildiğini savunan Özyiğit, tarıma ayrılan bütçenin de bunun en somut göstergesi olduğunu söyledi.

TDP olarak üreten, alın teri ile geçinen kesimlerin yanında olduklarını belirten Özyiğit, üreticinin gerçek anlamda ‘efendi’ olacağı bir düzen için mücadele ettiklerini söyledi ve ülkede kimin üreticilerin yanında, kimin karşısında olduğunun artık iyi anlaşılması gerektiğini belirtti.

TDP’nin güçlenmesinin önemine dikkat çeken Özyiğit, TDP’ye katılan her bireyin, kurulan her örgütün, çözümün sağlanması, demokrasi ve sivilleşmenin gelişmesi ve aydınlık yarınlar için önemli olduğunu kaydetti.

Suyun özelleştirilmesine karşı çıkan tek partinin TDP olduğunu belirten Özyiğit, “Biz bu ülkenin insanına güvendiğimizi söyledik. Burada bir sistem vardır ve bu sistemin güçlendirilmesi gerektiğini savunmaktayız. Suyun dağıtımının devlet ve belediyelerle birlikte yapılmasını öngörmekteyiz” dedi.

Konuşmasında Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmelere de değinen Özyiğit, Kıbrıs'taki gerginlik ortamı ile gelişmeleri endişe ile takip ettiklerini belirterek, gerginliğin giderilmesi için eş zamanlı adımların atılması gerektiğini savunduklarını ifade etti.

Gelinen noktanın rahatsızlık verici olduğunu ve Kıbrıs’ta çözüme ulaşılabilmesi adına müzakere masasının yeniden oluşturulmasına gerek duyulduğunu belirten Özyiğit, yaşanan gerginliğin giderilmesi ve müzakere masasının yeniden kurulması için adadaki çözüm ve barış güçlerine büyük görev düştüğünü kaydetti.

Doğancı’da düzenlenen gecede bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ile TDP Güzelyurt İlçe Başkanı Yılmaz Siham da birer konuşma yaptı.