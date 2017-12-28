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TDP GİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZİYARETLERE DEVAM EDİYOR

TDP GİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZİYARETLERE DEVAM EDİYOR

28 Aralık 2017 Perşembe 14:47
TDP GİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZİYARETLERE DEVAM EDİYOR
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlere devam ediyor.
TDP’den yapılan açıklamaya göre, adaylar bu çerçevede Çatalköy, Beylerbeyi, Çamlıbel, Tepebaşı, Dağyolu ve Hisarköy’ü ziyaret etti, yurttaşlara TDP'nin “Katılım Vizyonu”na ilişkin bilgi verdi, broşür dağıttı ve soruları yanıtladı.
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülke genelinde ekonomik anlamda ciddi bir kriz yaşandığını, bu krizden en çok etkilenen kesimlerin başında üreticilerin geldiğini kaydetti. Korunup, desteklenmesi gereken üreticilerin her geçen gün yoksullaştığını söyleyen Özyiğit, yeterli üretimin olmadığı bir ülkede, doğru yönetimlerden bahsetmenin “gülünç” olduğunu söyledi.
Eko-Agro turizme verilecek önemle beraber, iç piyasada tarımsal ve küçük sanayicinin ürünlerine daha rahat pazar bulmasının sağlanabileceğini, tarımda belgelendirme ve etiketlendirme sistemi ile ürünlerin hem gıda güvenliği, hem de tüketici açısından arz güvenliği yaratılabileceğini kaydeden Özyiğit, “TDP, ürettiğimiz değerli ürünlerin katma değerini de artırıp niş ürün (seçkin ürün) olarak piyasalara sunulmasını sağlayacak. Özellikle süt ürünleri, narenciye ve zeytin ürünlerinde bu yöntemle uluslararası platformda markalaşmaya gidilecektir" dedi. 


İktidara gelmeleri halinde sütçülük politikasında üretimin devamlılığı sağlanırken, kalitenin ön plana çıkarılacağını, sütte belirli büyüklükteki hacmin dışında kalıp soğuk zincire katılamayan üreticilerin sisteme dahil edilmesinin sağlanacağını, küçük üreticiler için ortak soğutucular kullanılacağını belirten Özyiğit, şunları kaydetti: 
"Süt Endüstrisi Kurumu, Toprak Ürünleri Kurumu, Tarım Sigortası tamamıyla özerk bir yapıya kavuşacaktır. TDP, katılım vizyonu çerçevesinde üreticilerin karar alma mekanizmalarına etkin katılımını sağlayacaktır. TDP yöresel ürünlerin üretimini destekleyecek, bu ürünlerin tescil edilmesini teşvik edecek ve denetimlerinin akredite olmuş bağımsız kuruluşlar tarafından yapılması sağlanacak. Bu konuda Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalar iş birliği ile ileri götürülecektir.” 

Anahtar Kelimeler:
TdpToplumcu Demokrasi Partisi
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