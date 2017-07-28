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28 Temmuz 2017 Cuma 12:34

TDP: “girne İmar Planı Yasallaşana Dek, Uyumsuz Onaylar Askıya Alınmalı "

&nbsp;Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu MYK Üyesi Safiye Özaltıner, Girne İmar Planı yasallaşana dek, plan ile uyumsuz onayların askıya alınması gerektiğini belirtti.

TDP: 'girne İmar Planı Yasallaşana Dek, Uyumsuz Onaylar Askıya Alınmalı '
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu MYK Üyesi Safiye Özaltıner, Girne İmar Planı yasallaşana dek, plan ile uyumsuz onayların askıya alınması gerektiğini belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Özaltıner, yıllardır yasa gereğince yapılması gereken imar planları yerine hükümetler tarafından yürürlüğe konulan emirname değişikliklerinin, Girne’de “bugünkü kaos ortamını yaratığını” ileri sürdü.

Özaltıner, imar planı oluşturulmasının yanı sıra, sürdürülecek sürecin de özenle planlanması gerektiğini belirtti.

Girne-Çatalköy İmar Planı Taslağı’nın Girne’de yıllardır kentin yapısının bozulmasına yol açan emirname değişikliklerine bir son getirmesini umduklarını kaydeden Özaltıner, taslak imar planı ile ilgili parti komitelerinin çalışmaya başladığını, değerlendirmelerini Şehir Planlama Dairesi ve Girne – Çatalköy Belediyesi ekiplerine yasal süre içerisinde ileteceklerini ifade etti.

Süreç içerisinde, Girne’de oluşacak olan arazi rantının, İmar Planı Taslağı’nın yapısına aykırı bir biçimde mevcut kaosu daha da içinden çıkılamaz bir hale getireceğini, buna karşı önlemler alınması gerektiğini belirten Özaltıner, şöyle devam etti:

“Bu noktada Şehir Planlama Dairesi'nin üzerine düşen, önümüzdeki 42 günlük askı süreci ve sonrasındaki plan düzenleme süreci boyunca Girne’de mevcut emirname ile İmar Planı Taslağı arasındaki uyuşmazlık bulunan bölgelerde planlama onaylarını askıya almaktır. Bununla birlikte, Girne ve Çatalköy Belediyeleri de yine ilgili uyuşmazlık bölgelerinde, 42 günlük askı süreci ve sonrasındaki plan düzenleme süreci boyunca inşaat izinlerini durdurmalıdır. Aksi takdirde bilimsel veriler ışığında düzenlendiğine inandığımız Girne-Çatalköy İmar Planı, yasal olarak uygulamaya girmeden değerini kaybedecektir. Bunun yanı sıra verilecek olan izinler, yurttaşlar arasındaki adaletsizliği daha da derinleştirecektir.”

Kentlerin, ancak etkin katılım süreçleri ile oluşturulan İmar Planları ile kaostan kurtulabileceğini,  Girne'nin bugüne dek atılan yanlış adımlardan ötürü beton yığını haline geldiğini belirten Özaltıner, “Her şeye rağmen Girne için henüz çok geç değildir. Girne’nin bugünden daha da kötüye gitmemesi için, hazırlanan Girne-Çatalköy İmar Planı çerçevesinde, yurttaşların da etkin katılımı ile yürürlüğe girecek imar planı kentin geleceğini kurtarabilir” ifadelerine yer verdi.

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