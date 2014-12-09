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TDP Genel Sekreteri Hüdaoğlu, Gündemdeki Konuları Değerlendirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Dr. Suphi Hüdaoğlu, ülkedeki kanser vakalarının ciddi boyutlarda olduğunu, hükümetin kanser konusunda atması gereken en ivedi adımlardan birinin, önleyici tedbirleri hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

TDP Genel Sekreteri Hüdaoğlu, Gündemdeki Konuları Değerlendirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Dr. Suphi Hüdaoğlu, ülkedeki kanser vakalarının ciddi boyutlarda olduğunu, hükümetin kanser konusunda atması gereken en ivedi adımlardan birinin, önleyici tedbirleri hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

09 Aralık 2014 Salı 14:04
TDP Genel Sekreteri Hüdaoğlu, Gündemdeki Konuları Değerlendirdi
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HÜDAOĞLU: “HÜKÜMET KANSERLE İLGİLİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİ HAYATA GEÇİRMELİ”

 Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Dr. Suphi Hüdaoğlu, ülkedeki kanser vakalarının ciddi boyutlarda olduğunu, hükümetin kanser konusunda atması gereken en ivedi adımlardan birinin, önleyici tedbirleri hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre TDP Genel Sekreteri Hüdaoğlu, özel bir televizyon kanalına konuk olarak gündemdeki konuları değerlendirdi.

Hüdaoğlu, “gıda güvenliği, şebekeden akan suyun kalitesi, içme suyu olarak kullanılan suyun sağlıklı olması, tarladan sofraya sertifikalı ürün yetiştirilmesi, organik tarıma geçilmesi, sigara ve tütünle mücadele ve kimyasal zehirlerin kullanılmasına son verilmesi” gibi uygulamaların hayata geçirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Herkesin sağlık güvencesi altında olması, hastaların istediği hekimden ve merkezden yararlanabileceği bir sistem kurulması gerektiğini belirten Hüdaoğlu, hükümetin bu niyette olmadığını iddia etti.

Hüdaoğlu, “Maalesef pek çok konuda olduğu gibi sağlıkta da söylemlerle, icraatlar birbirini tutmuyor” ifadesini kullandı.

“SAĞLIK ÖNCELİK OLMALI”

Hüdaoğlu sağlığa birinci derecede önem verilmesi gerekirken, gerekli ciddiyetin gösterilmediğini, bütçede sağlığa ayrılan payın bunun göstergesi olduğunu iddia etti.

“Sağlığa ayrılan yüzde 6.6’lık pay ile değil reform yapmak, sağlık alanında değişim bile başlatamazsınız” iddiasında bulunan Hüdaoğlu, sağlığa ayrılan bütçe ile reform yapılamayacağını savundu. Hüdaoğlu, sağlık alanında gerçek dönüşüm gerçekleştirmek için en azından yüzde 15’lik bir bütçe gerektiğini belirtti.

Hüdaoğlu, şöyle devam etti:

“Sağlıkta, ‘sağlıklı’ bir sistem kurulmadığı sürece vatandaşların risk altında yaşamaya devam edecek. Ülkemizin yetiştirdiği genç ve yetenekli doktorlar ile sağlık personelinin yurtdışına göç edişleri önlenemeyecek. Bu sistemsizlikten dolayı Kıbrıs’taki hastalar başka yerlerde çare arıyor.”

“NÜKLEER SANTRALE KARŞIYIZ”

Türkiye’de Akkuyu bölgesinde kurulacak ve inşasına gelecek yıl başlanacak nükleer santral konusuna da değinen Hüdaoğlu, santralin gerek sağlık, gerekse çevre açısından riskli olduğunu belirtti.

Akkuyu’nun Kıbrıs’a, Mersin’den daha yakın olduğunu, dolayısıyla olası sızıntı ve kazadan en çok olumsuz etkilenecek bölgenin Kıbrıs olacağını belirten Hüdaoğlu, birçok ülke nükleer santralden vazgeçerken, Türkiye’nin nükleer santral kurma kararı almasını eleştirdi.

“ASKERLİK YASA TASARISI BEKLENTİYİ KARŞILAMAKTAN UZAK”

Bir soru üzerine Meclis’ten geçen Askerlik (Değişiklik) Yasası’nı da değerlendiren Suphi Hüdaoğlu, “yasanın beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu” iddia etti. 

Hüdaoğlu, şöyle devam etti:
“Aynı dönemde mezun olan gençlerin bir bölümü 15 ay, diğer bir bölümü 12 ay askerlik yapacak, böyle adaletsizlik olmaz. Bu uygulama ile meslek liseleri teşvik edilemeyecek, teşvik edilmek isteniyorsa, gençlerin iş güvencelerinin sağlanması ile bu başarılabilir.”

Kıb-Tek’e sınavsız-münhalsız 100’den fazla kişinin istihdam edildiğini iddia eden Hüdaoğlu, “Üstelik CTP Genel Sekreteri, ‘mağdur olan CTP’lileri aldık’ dedi. Bu düşünce yapısı kabul edilemez. İşsizlik oranları konusunda, gençler arasındaki algı parti aidiyetlerine göre çok farklı, bu da ciddi bir sosyal adaletsizlik yaratıyor” ifadesine yer verdi.

“MİLLETVEKİLLİĞİ TRANSFERİ KONUSUNDA YASAL DÜZENLEME ŞART”

TDP Genel Sekreteri Suphi Hüdaoğlu, “Siyasi Partiler Yasası” ile “Seçim ve Halk Oylaması Yasalarında” değişiklik yapılmasının şart olduğunu kaydetti.

TDP olarak bu konularda net bir duruşları bulunduğunu ve atılacak olumlu adımları desteklemeye hazır olduklarını belirten Hüdaoğlu, milletvekili transferlerini eleştirerek, bu konuda yasal düzenlemenin bir an önce yapılmasının şart olduğunu ifade etti.

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