TDP Genel Başkanı Özyiğit: “Renkleri Farklı, İcraatları Aynı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümet oldukları dönemlerdeki icraatlarına bakıldığı zaman, Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler (CTP-BG) ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) arasında belirgin bir fark olmadığını savunarak, “Renkleri farklı, hükümetteki icraatları aynı” dedi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Özyiğit, “CTP ile UBP ekonomik paketin uygulanması, Göç Yasası’nın kaldırılmaması, İlahiyat Koleji’ne sahip çıkılması, polisin sivil otoriteye bağlanmaması, çalışanların haklarının gasp edilmesi, üçlü kararnamelerle müşavir ordusu yaratılması, partizanca işe alımlar yapılması, üreticilerin kaderine terk edilmesi, hayatın pahalılaştırılması, yandaşlara rant sağlanması ve yapılan usulsüzlüklerden hesap sorulmaması konularında birbirinden hiç de farklı davranmamaktadırlar” dedi.

“GÖÇ YASASI…”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP ile UBP’nin hükümetteki en büyük benzerliğinin dayatma paket ve buna bağlı yasaları uygulamadaki ısrarları olduğunu iddiam etti. Bu yasaların başında “Göç Yasası”nın geldiğini söyleyen Özyiğit, “Göç Yasası UBP döneminde geçti, muhalefette karşı çıkan CTP ile DP de hükümete gelince tıpkı UBP gibi kaldırmamak için mazeret üretiyor” dedi.

“KTHY’Yİ CTP İLE UBP BİRLİKTE BATIRDI”

KTHY’nin batmasından ve çalışanların mağdur olmasından CTP, UBP ve DP’nin sorumlu olduğunu belirten Özyiğit, “KTHY, CTP döneminde 5 yılda milyonlarca dolar zarara uğratıldı, UBP döneminde ise bilerek kapatıldı. İşin gerçeği KTHY’nin kapatılmasında, hem CTP’nin, hem de UBP’nin suçlu olduklarıdır” dedi.

Meclis’te KTHY’nin kapatılmasının araştırılması amacıyla kurulan Komite’nin de görevini yapmadığını ileri süren Özyiğit, CTP, UBP ve DP’nin, gerçeklerin ortaya çıkmaması için anlaşmışçasına Komite çalışmalarını ileriye götürmediklerini söyledi.

“VERİLEN SÖZ İNTİBAKLARLA İLGİLİ OLMALIYDI”

Özyiğit, Başbakan Yorgancıoğlu’nun eski KTHY çalışanlarını devlete alacağına dair söz verdiğini, ancak bunun eksik olduğunu belirterek, esas verilmesi gereken sözün, çalışanların intibak, maaş ve özlük haklarıyla ilgili olması gerektiğini belirtti. TDP olarak Özelleştirme Yasası kapsamında işe alınan KTHY çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Meclis’e öneri sunduklarını ve bunun takipçisi olmaya devam edeceklerini belirten Özyiğit, söz verilen kişilerin de çalışma yılları dikkate alınarak haklarının verilmesi gerektiğini kaydetti.

“PARTİZANLIKTA YARIŞIYORLAR”

TDP Genel Başkanı Özyiğit, CTP ile UBP’nin benzeştikleri bir diğer noktanın da partizanca istihdam ve atamalar olduğunu öne sürdü.

Ülkede “müşavir ordusu” yaratılmasında UBP’nin öncü olduğunu, ancak CTP’nin de bu konuda UBP’yi yakalamak için yarıştığını savunan Özyiğit, CTP-DP Hükümet programında “üçlü kararnameler kaldırılacak” yazmasına rağmen, 15 ayda 50’den fazla atama yapıldığını, bunun da CTP’nin samimiyetsizliğinin göstergesi olduğunu belirtti.

“PERVASIZLIK”

Cemal Özyiğit, muhalefette olduğu dönemde sınavsız-münhalsiz işe alımlardan şikayet eden CTP’nin, Kıb Tek’e sınavsız-münhalsiz yaptığı istihdamları örnek gösterdi.

CTP Genel Sekreteri Kutlay Erk’in “Kıb Tek’e 2009 yılında mağdur olan CTP’lileri aldık” söylemini de değerlendiren Özyiğit, “Sizin UBP’den ne farkınız kaldı. Bu kadar saygısızlık, pervasızlık olmaz” dedi.

“POLİSİN SİVİLE BAĞLANMASINDA SAMİMİ DEĞİLLER”

Özyiğit, 29 Ekim törenleri sırasında pankart açılmasına müdahale edilmezken, 15 Kasım törenlerinde pankart açmak isteyenlere polis tarafından müdahale edilmesini “çifte standart” olarak niteledi.

TDP olarak 3 yıl önce Polisin sivile bağlanması konusunda Meclis’e öneri sunduklarını, ancak diğer partilerin buna yanaşmadığını belirten Özyiğit, Polisin sivil otoriteye bağlanmasının CTP-DP Hükümet Programı’nda da yer aldığını anımsattı.

“MİLLETVEKİLLİĞİ TRANSFERİ YASAKLANMALI”

TDP Başkanı Özyiğit, Siyasi Partiler Yasası ile Seçim ve Halk Oylaması yasalarında değişiklik yapılmasının şart olduğunu vurguladı. TDP olarak bu konularda net bir duruşları olduğunu ve atılacak olumlu adımları desteklemeye hazır olduklarını belirten Özyiğit, milletvekili transferlerini “rezillik” olarak niteledi ve bu konuda yasal düzenlemenin biran önce yapılmasının şart olduğunu kaydetti.

Tek bölge, tek liste ile seçimlere girilmesi yönünde görüşleri olduğunu belirten Özyiğit, “Bölgecilik ortadan kalkmalı. Bir bölgede 3-5 kişiye çıkar sağlanarak seçim kazanmanın dönemi artık son bulmalı” dedi.