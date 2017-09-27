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27 Eylül 2017 Çarşamba 09:48

TDP Genel Başkanı Özyiğit, İskele Bölgesi Okullarını Ziyaret Etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, eğitimdeki tablonun üzüntü verici olduğunu belirtti.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, İskele Bölgesi Okullarını Ziyaret Etti
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ÖZYİĞİT: “ORTADAKİ TABLO EĞİTİM ADINA GERÇEKTEN ÜZÜNTÜ VERİCİ”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, eğitimdeki tablonun üzüntü verici olduğunu belirtti.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre,  Cemal Özyiğit, İskele bölgesindeki bazı okulları ziyaret etti.

Ülke genelinde olduğu gibi, İskele bölgesindeki birçok okulun sorunlarla açıldığını belirten Özyiğit,  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın iş bilmezliği ve sorumsuzluğunun faturasını yine öğrenci ile öğretmenlerin ödediğini ileri sürdü.

Okullarda halen müdür, sınıf öğretmeni, branş öğretmeni ve hademe eksiği olduğunu, öğretmen eksikliği nedeniyle ana sınıf ve 4 yaş sınıflarının açılamadığını, bazı sınıfların ise birleştirildiğini belirten Özyiğit, “Ortadaki tablo eğitim adına gerçekten üzüntü vericidir. Yaz dönemi boyunca görevlerini yerine getirmeyen Eğitim Bakanlığı sınıfta kalmıştır" dedi.

Yedikonuk, Kumyalı ve Ziyamet ilkokullarındaki eksikliklere dikkat çeken Özyiğit, okul servislerinde de sıkıntılar yaşandığına işaret etti.

Cemal Özyiğit, eğitimde mart ve nisan aylarında sorunların tespit edilip, mayıs ayına kadar ihale sürecinin yapılması ve tadilatla tamiratın yaz aylarında tamamlanması gerektiğini belirtti. Özyiğit, “3 ay boyunca yatan Eğitim Bakanlığının sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle bazı okullarda halen tadilatların sürdüğünü, bunun da hem öğrenciler hem de öğretmen ve çalışanlar açısından ciddi bir tehlike oluşturduğunu” iddia etti.

Yaz dönemi öncesi ihaleye çıkması gereken Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bazı yerlerde eylül ayında ihaleye çıktığını belirten Özyiğit, yaşananların kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydederek, “Çocuklarımız ve öğretmenlerin günahı ne?” sorusunu yöneltti.

Bakanlık ile hükümetin İskele bölgesi ve kırsal kesimler başta olmak üzere, devlet okullarına gereken ilgiyi göstermesi gerektiğini kaydeden Özyiğit,eğitim sisteminin tüm tarafların katılımıyla masaya yatırılarak, ülke gerçekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

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