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29 Eylül 2017 Cuma 09:57

TDP Genel Başkanı Özyiğit İle Mağusa İlçe Başkanı Balcı, Mağusa Bölgesindeki Bazı Okulları Ziyaret Etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, meslek okullarının kantinlerden elde ettikleri bütçelerinin ellerinden alınarak, Başbakan Yardımcılığı Maliye Bakanlığı'na devredilmesinin okul idarelerini çok zor durumda bıraktığını vurguladı.

TDP Genel Başkanı Özyiğit İle Mağusa İlçe Başkanı Balcı, Mağusa Bölgesindeki Bazı Okulları Ziyaret Etti
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ÖZYİĞİT: “MESLEK OKULLARININ BÜTÇESİ ELLERİNDEN NİYE ALINDI?"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, meslek okullarının kantinlerden elde ettikleri bütçelerinin ellerinden alınarak, Başbakan Yardımcılığı Maliye Bakanlığı'na devredilmesinin okul idarelerini çok zor durumda bıraktığını vurguladı.

Bütçesi olmayan okul idarelerinin en ufak bir işi bile yaptıramayacak duruma geldiğini belirten Özyiğit, iş yapan esnafın da alacaklarını teminde bakanlık kaynaklı gecikmeler yaşanması nedeniyle haklı olarak okullara iş yapmaktan imtina ettiğini kaydetti. Özyiğit, hem okul idarelerini zora sokan, hem de eksikliklerin tamamlanamaması nedeniyle öğretmen ve öğrenci açısından mağduriyete yol açan bu durumdan kurtulmak için meslek okullarının bütçeleriyle ilgili kararın gözden geçirilmesini talep etti.
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, Gazimağusa bölgesindeki Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Canbulat Özgürlük Ortaokulu ile Çanakkale Ortaokulu'nu ziyaret ederek, yönetici ve öğretmenlerle görüştü, sıkıntıları dinleyerek sorunları yerinde gözlemledi.

Özyiğit, yeni eğitim yılının başlamasının üzerinden iki hafta geçmesine rağmen, ülke genelinde olduğu gibi Gazimağusa bölgesindeki okullarda da bazı sorunlar bulunduğunu belirtti. Özellikle Çanakkale Ortaokulu'nda yoğunluk olduğunu, 722 öğrencinin bulunduğu okulda bazı sınıfların 38 kişiden oluştuğunu belirten Özyiğit, böylesi bir ortamda sağlıklı eğitim verilmesinin çok da mümkün görünmediğini kaydetti.

Öğretmen sayısı açısından eksik görünmeyen Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi'nde ise, bu yıl bütçelerinin ellerinden alınması nedeniyle, tüm diğer meslek liselerinde olduğu gibi ciddi zorluklar olduğunu belirten Özyiğit, "Meslek Liseleri'nin kantinlerden elde ettiği bütçeler niye ellerinden alınarak bakanlığa devredilmiştir? 2-3 kişi cezalandırılacak diye tüm okul idareleri zor sokulmuştur. Bu uygulamayla birlikte okul idarelerinin de adeta elleri-ayakları bağlanmış, en ufak işleri yapamaz, eksiklikleri gideremez duruma düşmüşlerdir" ifadelerini kullandı.

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