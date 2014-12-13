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TDP Genel Başkanı Özyiğit: “DAÜ’nün Kaotik Durumdan Kurtarılması İçin İvedi Adımlar Atılmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) içine sokulduğu kaotik durumdan kurtarılması için gereken adımların ivedi olarak atılması gerektiğini belirtti.

TDP Genel Başkanı Özyiğit: “DAÜ’nün Kaotik Durumdan Kurtarılması İçin İvedi Adımlar Atılmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) içine sokulduğu kaotik durumdan kurtarılması için gereken adımların ivedi olarak atılması gerektiğini belirtti.

13 Aralık 2014 Cumartesi 10:58
TDP Genel Başkanı Özyiğit: “DAÜ’nün Kaotik Durumdan Kurtarılması İçin İvedi Adımlar Atılmalı”
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“DAÜ’NÜN KURTULUŞU DEMOKRATİK VE ÖZERKLİĞİ ÖNGÖREN BİR YASAYLA MÜMKÜN”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) içine sokulduğu kaotik durumdan kurtarılması için gereken adımların ivedi olarak atılması gerektiğini belirtti.

Yazılı açıklamasında DAÜ’nün kurtuluşunun demokratik ve özerkliği öngören bir yasayla mümkün olabileceğini kaydeden Özyiğit, “İlgili taraflar gerginliği tırmandırma noktasında değil, üniversiteyi ileri götürmek noktasında uzlaşmalıdırlar” dedi.

Geçmiş dönemde yapılan ve meclis araştırma raporuyla da belgelenen usulsüzlük iddialarının da hasıraltı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Özyiğit, kendilerinin DAÜ’de yaşanan çıkmazı aşmak için üzerlerine düşen sorumlulukla hareket ettiklerini söyledi.

Özyiğit, DAÜ’de yetkili sendikalar DAÜ SEN ve DAÜ-BİR SEN’in temsilcileriyle, VYK tarafından Rektör Vekili olarak atanan, ancak mahkeme tarafından verilen ara emri ile vekaleti iptal edilen Prof. Necdet Osam ve Rektör Yardımcılarıyla, Senato adına Prof. Mehmet Altınay ve VYK Başkanı İsmail Arter ile görüştüklerini kaydetti.

Özyiğit, görüşmelerde DAÜ’nün içinde bulunduğu durum, Rektörün atanamaması dolayısıyla ortaya çıkan sıkıntılar ve yasal sorunları ele aldıklarını belirtti.

DAÜ Yasası’nın bir an önce Meclis’ten geçirilmesi gerektiğini, bu konuda TDP olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydeden Özyiğit, “Öte yandan diplomaların imzalanamaması da dahil, içinde bulunulan sıkıntıların aşılması için VYK ile Senato’nun 'geçiş dönemi için bir uzlaşma' sağlaması üzerinde durulduğunu da belirtti.

Alt mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili istinafa gidildiğini de anımsatan Özyiğit, istinaf mahkemesinin vereceği kararın her şeyi ters yüz edebileceğinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

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