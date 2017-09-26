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26 Eylül 2017 Salı 12:53

TDP Genel Başkanı Özyiğit: "arpa Fiyatlarına Yapılan Zam Zincirleme Zamlara Neden Olacak"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, arpa fiyatlarına yapılan 5 kuruşluk (% 8) zammın zincirleme zamlara neden olacağını söyleyerek, zammın geri alınması çağrısında bulundu.

TDP Genel Başkanı Özyiğit: 'arpa Fiyatlarına Yapılan Zam Zincirleme Zamlara Neden Olacak'
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, arpa fiyatlarına yapılan 5 kuruşluk (% 8) zammın zincirleme zamlara neden olacağını söyleyerek, zammın geri alınması çağrısında bulundu.

Özyiğit, yazılı açıklamasında, arpa fiyatlarına yapılan zammın yem fiyatlarına da yansıyacağını, bunun da üretici kesimleri zora sokacağını, yeme yapılan zammın da et, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere temel tüketim maddelerine de zam olarak yansıyacağını, bu durumdan da toplumun olumsuz etkileneceğini kaydetti.

Hükümetlerin görevinin üreticilerin, çalışanın, toplumun refah seviyesini, alım gücünü yükseltecek ve ekonomik anlamda rahatlatacak karar ve uygulamaları hayata geçirmek olduğunu, ancak UBP-DP hükümetinin bunun tam tersini yaptığını savunan Özyiğit, "Bu hükümet, toplumun, esnafın, üreticinin yararına hiç mi karar almayacak?” diye sordu.

Ekonomik göstergelerin toplumun çoğunluğunun fakirleştiğini, ekonomik anlamda geriye gittiğini gösterdiği bir dönemde buna karşı önlem alması gereken hükümetin zam yaparak toplumun sırtına daha fazla yük yüklendiğini ileri süren Özyiğit, özellikle özel sektör çalışanları ile asgari ücretle hayatını idame ettirmeye çalışanların bu zamlardan ciddi anlamda etkileneceğini kaydetti.

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