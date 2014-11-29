TDP Genel Başkanı Özyiğit 2015 Bütçesini Değerlendirdi…

ÖZYİĞİT: “FAKİRLEŞME 2015’TE DE DEVAM EDECEK”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “2015 Mali Yılı Bütçesi’nin, 2014’te olduğu gibi toplumun yaşam kalitesini geri götürecek ve fakirleşmeyi devam ettirecek içerikte olduğu” değerlendirmesinde bulundu.

Özyiğit bugün yaptığı yazılı açıklamada, 2015 Mali Yılı Bütçesi’ni değerlendirdi. Özyiğit, 2015 bütçesinin, 2014 bütçesinin Meclis’ten geçen ilk haline göre sadece yüzde 8,5 oranında artırıldığını, ancak ülkedeki enflâsyonun yüzde 10’nun üzerinde olduğunu kaydetti.

Bu göz önüne alındığı zaman 2015 yılında da Kıbrıs Türk halkının fakirleşmeye devam edeceği görüşünü belirten Özyiğit, hükümet üyelerinin “tasarruf” söylemlerine işaret etti ve “Halkın kemerinde sıkacak delik kalmadığını görmüyorlar” dedi.

Halk harcamaz ve tüketmezse ekonominin nasıl büyüyeceğini soran Özyiğit, CTP-BG/DP-UG Koalisyon Hükümeti’nden, halktan tasarruf etmesini isteyeceğine, fazla mesailere, görev zararlarına ve israfa neşter vurmasını istedi.

Maliye Bakanı Zeren Mungan’ın, bu bütçe ile hedeflerinin; “4 yılda cari harcamaları yerel kaynaklardan karşılamak ve TC’den cari ödenekler için yardım almamak” olduğunu açıkladığını anımsatan Özyiğit, “ancak enflâsyonun altında artırılan bütçe ile halkın daha da fakirleşeceği için tüketim harcamalarının düşeceğini, bundan dolayı da bütçe gelirlerinin azalacağını ve öngörülen hedeflere ulaşılamayacağını” kaydetti.

Yerel gelirlerin yüzde 83,7’sinin personel giderlerine gittiğine dikkat çeken Özyiğit, “Sayın Mungan bu gerçeği 4 yılda nasıl ters yüz edecektir” diye sordu.

Ekonomi daha da daralacağından Türkiye’ye daha çok “el açar” duruma gelineceğini savunan Özyiğit, “Zaten 2015 yılı bütçesinin de yüzde 25’inin TC tarafından karşılanması, 2015 yılı içinde de TC’ye bağımlılık sürecek demektir” ifadelerini kullandı.

2015 yılı bütçesinde, personel giderlerinin yüzde 9,29 oranında yani enflâsyonun altında bir miktarda artırıldığını, üstelik 2015 yılında hayat pahalılığının yüzde 5,4 olarak ve hayali olarak öngörüldüğünü anımsatan Özyiğit, personel giderlerinden HP endeksinin çıkmasıyla personele verilebilecek artış olarak sadece yüzde 3.89 kalacağını, bu miktarın da zaten yeni alınacak personel maaşları ile yıl içindeki personelin barem içi artışlarına ancak yeteceğine dikkat çekti.

“YATIRIMLARA KAYNAK YOK”

2015 iç kaynaklı bütçenin yüzde 83,87’si ile genel bütçenin yüzde 75’inin personel giderleri ile cari transferlere ayrıldığını belirten Özyiğit, bu durumun yatırımlara çok az bir kaynağın ayrıldığının göstergesi olduğuna işaret etti ve rakamların, toplumun yaşam kalitesine artış değil, düşüş geleceğini gösterdiğini belirtti.

“FAZLA MESAİLER İÇİN ÖNLEM YOK”

2014 yılı bütçesinde olduğu gibi 2015 bütçesinde de fazla mesailer için 50 milyon TL’lik bir kaynak ayrıldığına dikkat çeken Özyiğit, 2014 yılında 50 milyon TL ayrılmasına rağmen bugüne kadar fazla mesailere 68 milyon TL harcandığını, bu rakamın yıl sonunda 70 milyon TL’nin üzerinde olacağını, önlem alınmadığı için bu durumun benzerinin 2015 yılında da yaşanacağını kaydetti.

Fazla mesailer için harcanan bütçenin neredeyse Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçesi kadar olduğuna dikkat çeken Özyiğit, ayrıca görev zararları için ayrılan 161 milyon TL’lik kaynağın da bazı bakanlıkların bütçelerinden daha fazla veya bütçelerine denk bir kaynak olduğunu belirtti.

“TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPI YATIRIMLARI İÇİN BÜTÇEDE KAYNAK YOK”

Cemal Özyiğit, bütçe gelirleri içinde 50 milyon TL’lik bir gelirin Telekomünikasyon Dairesi’nden geldiğini, ancak buna karşın Telekomünikasyon altyapı yatırımları için bütçede kaynak ayrılmadığını belirtti.

“İHALELER YİNE ANKARA’DA”

TDP Genel Başkanı Özyiğit, 2015 bütçesindeki rakamlara bakıldığı zaman bütçenin “günü kurtarmak ve idare etmek için hazırlanmış” bir bütçe olduğunu savundu. Özyiğit, “büyük yatırımlar TC kaynaklı olduğu için ihalelerin yine Ankara’da açılacağını ve yerel işletmelerin maalesef yine uzaktan bakacağını” öne sürdü.