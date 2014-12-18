Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

TDP Gençlik Örgütü Derya’ya Yönelik Sosyal Medyadaki..

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’ya yönelik olarak sosyal medyada karalama, hakaret ve tehdit ifadelerini kınadı.

TDP Gençlik Örgütü Derya’ya Yönelik Sosyal Medyadaki..

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’ya yönelik olarak sosyal medyada karalama, hakaret ve tehdit ifadelerini kınadı.

18 Aralık 2014 Perşembe 15:19
TDP Gençlik Örgütü Derya’ya Yönelik Sosyal Medyadaki..
banner238

 Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’ya yönelik olarak sosyal medyada karalama, hakaret ve tehdit ifadelerini kınadı.

TDP Gençlik Örgütü Başkanı Atik Kaya yaptığı açıklamada, Doğuş Derya’nın hukuksal zemine taşıdığı bu mücadeleyi desteklediklerini ve yürekten selamladıklarını belirterek, verilen bu kavganın ‘faşizme’ karşı olduğunun bilinciyle, safları daha da sıklaştırarak mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Kaya, “Sizden farklı düşünen, görüşlerinize uymayan düşüncelere katılmayabilirsiniz, ancak kimsenin düşünceleri ve özgür ifadelerinden dolayı karşısındakine hakaret etme hakkı yoktur” dedi.

Tarih boyunca çeşitli toplumlar arasında savaşlar yaşandığını, toplumların çektikleri sıkıntıların belgesellerde, yazılı kayıtlarda ve çeşitli kitaplarda yer aldığını, savaşlarda kazanan taraf olmadığı gibi, her kesimden insanın olumsuz yönde etkilendiğini, özellikle kadınlar ve çocukların savasın en travmatik deneyimlerini yaşadıklarını belirten Kaya, Kıbrıs’ın geçmişinde de benzer acıların yaşandığını anımsattı.

Savaş suçları süreç içinde her ne kadar hasıraltı edilmişse de bunun yaşanmamış oldukları anlamına gelmediğini savunan Kaya şunları kaydetti:

“Doğuş Derya’nın meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada olduğu gibi, Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklerin yanı sıra, savaş görmüş, yaşamış ve acısını çekmiş Kıbrıslı Rumlar, Maronitler ve Ermeniler de vardır. Mağdur olan sadece Kıbrıslı Türkler değil, Kıbrıs adasında yaşayan tüm insanlardır.”
Kaya, “Kıbrıs’ta barış ve federal bir çözümün, insancıl yaklaşımlarla, hataların kabul edilmesinin, geçmişle yüzleşip yeni bir sayfa açılarak, milliyetçi, şovenist ve ötekileştiren düşüncelerden arınarak mümkün olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim