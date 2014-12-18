TDP Gençlik Örgütü Derya’ya Yönelik Sosyal Medyadaki..

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’ya yönelik olarak sosyal medyada karalama, hakaret ve tehdit ifadelerini kınadı.

TDP Gençlik Örgütü Başkanı Atik Kaya yaptığı açıklamada, Doğuş Derya’nın hukuksal zemine taşıdığı bu mücadeleyi desteklediklerini ve yürekten selamladıklarını belirterek, verilen bu kavganın ‘faşizme’ karşı olduğunun bilinciyle, safları daha da sıklaştırarak mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Kaya, “Sizden farklı düşünen, görüşlerinize uymayan düşüncelere katılmayabilirsiniz, ancak kimsenin düşünceleri ve özgür ifadelerinden dolayı karşısındakine hakaret etme hakkı yoktur” dedi.

Tarih boyunca çeşitli toplumlar arasında savaşlar yaşandığını, toplumların çektikleri sıkıntıların belgesellerde, yazılı kayıtlarda ve çeşitli kitaplarda yer aldığını, savaşlarda kazanan taraf olmadığı gibi, her kesimden insanın olumsuz yönde etkilendiğini, özellikle kadınlar ve çocukların savasın en travmatik deneyimlerini yaşadıklarını belirten Kaya, Kıbrıs’ın geçmişinde de benzer acıların yaşandığını anımsattı.

Savaş suçları süreç içinde her ne kadar hasıraltı edilmişse de bunun yaşanmamış oldukları anlamına gelmediğini savunan Kaya şunları kaydetti:

“Doğuş Derya’nın meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada olduğu gibi, Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklerin yanı sıra, savaş görmüş, yaşamış ve acısını çekmiş Kıbrıslı Rumlar, Maronitler ve Ermeniler de vardır. Mağdur olan sadece Kıbrıslı Türkler değil, Kıbrıs adasında yaşayan tüm insanlardır.”

Kaya, “Kıbrıs’ta barış ve federal bir çözümün, insancıl yaklaşımlarla, hataların kabul edilmesinin, geçmişle yüzleşip yeni bir sayfa açılarak, milliyetçi, şovenist ve ötekileştiren düşüncelerden arınarak mümkün olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.