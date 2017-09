TDP Gemikonağı Örgüt Binası Açıldı

ÖZYİĞİT, TDP'NİN DEĞİŞİM YOLUNDAKİ KARARLI ADIMLARININ HALKTAN TAKDİR TOPLADIĞINI SÖYLEDİ

"TDP, ÜLKEDEKİ DEĞİŞİMDE MUTLAKA ÖNCÜ OLACAKTIR"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkedeki mevcut düzenin duvara tosladığını, toplumun da zaten bu düzeni değiştirmekte kararlı olduğunu savunarak, ilkeli duruşu, ne pahasına olursa olsun temizlik ve şeffaflıktan asla ödün vermeyen yönetim anlayışı ve toplum yararına ürettiği projelerle, TDP'nin bu değişimde mutlaka öncü rol oynayacağını söyledi. Özyiğit, TDP'nin değişim yolundaki kararlı adımlarının halktan takdir topladığını da ifade etti.

Yapılan tüm kamuoyu yoklamalarında TDP'nin önümüzdeki dönemde kilit parti olacağının artık somutlaştığını kaydeden Özyiğit, "Son dönemdeki anket sonuçlarında partinin yükseliş gösterip %10 oranını aşmasını önemli bulmakla birlikte, yeterli bulmuyoruz. Daha fazla çalışarak, daha fazla üreterek, toplumumuzla birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Küçük bir zümrenin değil, toplumun büyük çoğunluğunun söz sahibi olduğu, iradesinin yok sayılmadığı bir düzeni birlikte kuracağız. Toplumun gücü karşısında kimse duramayacak" dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelindeki örgütlenme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ve partiye katılımlar olduğunu belirten TDP, Gemikonağı'nda da örgüt binası açtığını duyurdu.

Açıklamaya göre, açılış etkinliğine, Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Asım İdris, Milletvekilleri Hüseyin Angolemli, Zeki Çeler, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, İlçe Başkanları, bazı MYK ve PM üyeleri ile bölgedeki üye ve sempatizanlar katıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, etkinlikteki konuşmasında örgütlenme çalışmalarına verdikleri öneminin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kurulan örgütlerle güçlendiklerini, Gemikonağı'nda da örgüt açtıklarını, partiye katılımların da sürdüğünü belirtti. TDP’nin güçlenmesinin önemine dikkat çeken Özyiğit, katılan her bireyin, kurulan her örgütün, çözümün sağlanması, demokrasinin yerleşmesi, adil bir düzenin kurulması ve en önemlisi gelecek nesillere yaşanası bir ülke bırakılabilmesi adına önemli olduğunu vurguladı.

"TEMİZLİK VE ŞEFFAFLIK TDP’NİN GENLERİNDE MEVCUTTUR"

Özyiğit, bilinçli, sağlıklı ve güçlü bir örgüt ağı oluşturma yolunda çok önemli ilerlemeler kaydettiklerini söyledi.

Temizlik, şeffaflık ve ilkelerinden asla taviz vermediklerini, birileri gibi "ne olursan ol gel" yanlışına da düşmediklerini belirten Özyiğit, "Bu ülkede temizlik ve şeffaflık, TDP’nin genlerinde mevcuttur. Geldiğimiz geleneğin öğretileri bize bu değerleri mecbur kılar. Zaten toplum da her şeyin farkındadır. Her geçen gün TDP'nin ilkeli duruşu ile değerlerine sıkı sıkıya bağlılığını daha fazla takdir edip onaylamaktadır. Bunu her gittiğimiz yerde görmekte, duymaktayız. Zaten son dönemlerde yapılan tüm kamuoyu yoklamaları da bunu açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Sivil-demokratik, adalete dayalı, tüm vatandaşlarına eşit mesafede duran, toplumu "bizden-onlardan" diye bölmeyen, ötekileştirmeyen bir düzen yaratmak hedefinde olduklarını, toplumun da zaten bunu istediğini belirten Özyiğit, "Ülkedeki bu düzen mutlaka değişecektir.

TDP’nin de bu değişimde öncü rol oynayacağı, artık kaçınılmaz görünmektedir. Bizler de bunun sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz ve her alanda daha da fazla çalışmaya özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.