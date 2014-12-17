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TDP den Doğuş Derya’ya Destek

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, parti olarak CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’ya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan saldırıları şiddetle kınadıklarını belirtti.

TDP den Doğuş Derya’ya Destek

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, parti olarak CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’ya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan saldırıları şiddetle kınadıklarını belirtti.

17 Aralık 2014 Çarşamba 11:40
TDP den Doğuş Derya’ya Destek
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ÖZYİĞİT: “KIBRIS’TA ÇÖZÜME, BARIŞA VE FEDERAL BİR KIBRIS’A ULAŞMAK, TARİHSEL GERÇEKLERİ KABUL EDEREK OLABİLİR”

 Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, parti olarak CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’ya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan saldırıları şiddetle kınadıklarını belirtti.

Konuyla ilgili olarak bugün yazılı bir açıklama yapan Özyiğit, Kıbrıs’ta çözüm, barış ve federal bir Kıbrıs’a ulaşmanın yolunun, gerçekleri yok saymak ve görmezlikten gelmekle değil, tarihsel gerçekleri kabul ederek olabileceğini söyledi.

Kıbrıs’ta savaşlar olduğunu, bundan dolayı da acı, kan ve gözyaşının yanında tecavüz olaylarının da yaşandığını belirten Özyiğit, Doğuş Derya’nın meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada bu gerçekleri dile getirdiğini kaydetti.

Özyiğit, resmi tarihin propaganda amaçlı tek yanlı bilgiler içerdiğini, oysa yaşananların karşılıklı olduğunu da herkesin bildiğini savundu.

Doğuş Derya’nın Kıbrıs’ta yaşanan acı gerçekleri etnik köken ayırımı yapmaksızın dile getirdiğine dikkat çeken Özyiğit, Kıbrıs’ta çözüm ve barışa ulaşmanın bir yolunun da geçmişte adada yaşanan bu gerçekleri kabul etmekten geçtiğini belirtti. Özyiğit, “Barış içinde daha iyi bir gelecek kurmak istiyorsak, gerçeklerle yüzleşmekten korkmamalıyız. Hatta yapılanlardan ve yaşananlardan dolayı karşılıklı özür dilemeliyiz” dedi.

Kendi yaşadıklarımız kadar, karşı tarafın yaşadıklarının da görülebilmesi ve empati yapılmasının önemine dikkat çeken Özyiğit, “Sizden farklı düşünen, görüşlerinize uymayan düşüncelere katılmayabilirsiniz ancak kimsenin düşüncelerinden ve özgürce ifadelerinden dolayı karşısındakine hakaret etme hakkı yoktur” ifadesini kullandı.

Derya’ya yönelik saldırıların aynı zamanda kadının siyasette etkin ve söz sahibi olmasını hazmedemeyişin de bir göstergesi olduğunu savunan Özyiğit, bu tür çarpık düşüncelerin güçlenmesine asla izin vermeyeceklerini kaydetti.

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