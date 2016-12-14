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14 Aralık 2016 Çarşamba 13:58

TDP De Cenevre'de Olacak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 9-12 Ocak tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilecek Kıbrıs zirvesinde yerini alacağını bildirdi.

TDP De Cenevre'de Olacak
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 Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 9-12 Ocak tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilecek Kıbrıs zirvesinde yerini alacağını bildirdi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya bugün gönderdiği cevap yazısında, Cenevre toplantısına katılım için yaptığı davetten dolayı teşekkür ederek, TDP olarak Cenevre zirvesine katılacaklarını bildirdi.

TDP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, Genel Başkanı Özyiğit'in Cumhurbaşkanı Akıncı'ya gönderdiği metnin tamamı şöyle:

“Toplumun çözüme olan ihtiyaç ve isteği doğrultusunda geldiğiniz görevde, ilk günden itibaren, ekibinizle birlikte yarım asrı aşkındır süren Kıbrıs sorununa kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulma çabalarınızı takdirle karşılamaktayız.

Çözüme giden yolda önemli bir dönemeç gibi görünen ve 9-12 Ocak tarihlerinde Cenevre'de yer alacak zirve ve ardından yapılacak 5'li konferans nedeniyle tarafımıza yaptığınız davete içtenlikle teşekkür ederiz.

TDP olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de Kıbrıs sorununun kalıcı ve adil bir anlaşmayla çözülmesi, referandumda da 'iki evetle' adamızın yeniden birleştirilmesi için katkı koymaya devam edeceğiz. 

Bu vesile ile davetinize icabet edeceğimi belirtir, çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarım.” 

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