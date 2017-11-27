TDP'de aday sıralaması belli oldu!
TDP'li üyeler adayları ve sıralamayı belirledi. İşte adaylar:
LEFKOŞA
1- Cemal Gürsel Özyiğit (Genel Başkan)
2- Asım İdris
3- Dr. Suphi Hüdaoğlu
4- Dr. Hıvsiye Özlem Gürkut (Kontenjan)
5- Dr. Halil Hızal (Kontenjan)
6- Boysan Boyra
7- Çelen Çağansoy
8- Evrim Hınçal
9- Barış Erkmen
10- Mine Atlı
11- Mustafa Erk
12- Tekin Birinci
13- Adnan Eraslan
14- Ediz Tuncel
15- Bülent Kılıçoğlu
16- Dağdoğan Sadrazam
MAĞUSA
1- Hüseyin Angolemli
2- Yeşim Dede
3- Mürüde Çelikağ (Kontenjan)
4- Ece Balcı
5- Ercan Hoşkara
6- Barış Başel (Kontenjan)
7- Yasemin Çobanoğlu
8- Ahmet Denizer
9- Taçam Gökbörü
10- İlknur Işıl Türkmen
11- Ümit Karagözlü
12- Ümit Emin
13- Seyit Ahmet Güler
GİRNE
1- Zeki Çeler
2- Ayşe Öztabay
3- İlkşen Varoğlu Atik (Kontenjan)
4- Zafer Hüray (Kontenjan)
5- Meral Başkal
6- Ziya Egemen Sencer
7- Sibel Karaca
8- Faize Sertel
9- Hamide Dağkıranlar
10- Elmas Tokay
İSKELE
1- Cemaliye Soğancı
2- Salim Özbolat (Kontenjan)
3- Erkut Yılmabaşar
4- Yaşar Gündeğer
5- Hasan Bilgehan
GÜZELYURT
1- Kamil Gilanlıoğulları
2- Neşe Ertok (Kontenjan)
3- Adnan Kemal İşbilir
4- Metin Ertop
LEFKE
1- Orhun Karagözlü
2- Cem Kızılgök