TDP, Baraka Kültür Merkezi Ve Bağımsızlık Yolu Tarafından Düzenlenen 'Mağusa Sorunlarını Konuşuyor' Adlı Paneller Dizisi Sürüyor

"İMAR PLANI VE YAŞAMA ETKİLERİ"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu tarafından Mağusa İlçesi'nin sorunlarının konuşulduğu 'Mağusa Sorunlarını Konuşuyor' isimli paneller dizisi sürüyor.

TDP açıklamasına göre “İmar Planı ve Yaşama Etkileri” konulu ikinci panel, Sakarya bölgesindeki Mağusa Gençlik Akademisi binasında, 19 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Fatih Bayraktar'ın, açılış konuşmasını TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Baraka ve Bağımsızlık Yolu adına Abdullah Özdoğan'ın yapacağı paneldeki konuşmacılar ise; Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, Şehir Planlama Dairesi Mağusa, Yenibogazici, İskele İmar Planı Sorumlusu Şehir Plancısı Elda İstillozlu, Şehir Planlama Dairesi eski müdürü vekili, Şehir Planlama Uzmanı Layık Topcan ile Prof. Dr. Mimar Şebnem Hoşkara olacak. Panele ilgi duyan herkesin davetli olduğu belirtildi.

"Mağusa Sorunlarını Konuşuyor" adlı paneller dizisinin ilki 14 Kasım tarihinde 'Kanalizasyon Kabusu ve Mağusa'nın Değişen Kokusu' adı altında gerçekleştirilmişti.





