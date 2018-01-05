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TDP ADAYLARI BAZI DAİRELERİ ZİYARET ETTİ

TDP ADAYLARI BAZI DAİRELERİ ZİYARET ETTİ

05 Ocak 2018 Cuma 15:50
TDP ADAYLARI BAZI DAİRELERİ ZİYARET ETTİ
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde  Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Sanayi Şubesi, Gümrük Dairesi ve Elektrik Kurumu Sanayi Tesisi’ni ziyaret etti.
TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde çalışanlar ve vatandaşlar ile bir araya gelinerek, ülke sorunları konuşuldu, Katılım Vizyonu kitabı ile TDP milletvekili aday tanıtım broşürleri takdim edildi. 
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, toplumun artık yönetimlerden beklentisinin katılımcı demokrasiyle hareket edilmesi yönünde olduğunu dile getirerek, TDP olarak 7 Ocak seçimleriyle birlikte ülkenin ihtiyacı olan insan odaklı, demokratik, adaletli ve ilerici bir vizyonla yönetimde yer alacaklarını vurguladı. 
TDP'nin güçlü kadrosu ile Katılımcı Siyaset Vizyonu'nun yurttaşlardan büyük destek gördüğünü belirten Özyiğit, "Açık ve net olarak ortaya çıkmıştır ki, TDP yeni siyasi konjonktürde belirleyici aktör olacak" dedi.
Hükümete gelindiğinde en net haliyle, koltuk değil ülke, makam değil görev, ikbal değil gelecek hedef alınarak hareket edeceklerinin sözünü veren Özyiğit, Kıbrıs Türk halkının kararlılığı ve iradesi sayesinde, 7 Ocak’ta bembeyaz bir sayfa açarak değişimi ve aydınlık geleceği el birliği ile yaratacaklarını vurguladı. 

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