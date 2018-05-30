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TDP, 3 yerde Belediye Başkan adayı, 5 bölgede ise meclis üyeliklerine aday gösterdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 24 Haziran’da gerçekleştirilecek Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde 3 yerde belediye başkan adayı, 5 bölgede ise Belediye Meclis üyeliklerine kendi amblemi altında aday gösterdiğini açıkladı.

TDP, 3 yerde Belediye Başkan adayı, 5 bölgede ise meclis üyeliklerine aday gösterdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 24 Haziran’da gerçekleştirilecek Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde 3 yerde belediye başkan adayı, 5 bölgede ise Belediye Meclis üyeliklerine kendi amblemi altında aday gösterdiğini açıkladı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 13:12
TDP, 3 yerde Belediye Başkan adayı, 5 bölgede ise meclis üyeliklerine aday gösterdi

24 HAZİRAN YEREL SEÇİMLERİ...

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 24 Haziran’da gerçekleştirilecek Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde 3 yerde belediye başkan adayı, 5 bölgede ise Belediye Meclis üyeliklerine kendi amblemi altında aday gösterdiğini açıkladı.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, TDP,  Lefkoşa'da Mehmet Harmancı, İskele'de Cemaliye Soğancı, Yenierenköy'de ise Tandoğan Yalkut'u belediye başkan adayı gösterirken, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele ve Beyarmudu'nda ise belediye meclis üyelikleri için yapılacak seçime kendi amblemiyle katılıyor.

TDP ayrıca, ittifak yapılan bazı bölgelerde Belediye Meclis üyelikleri için CTP listelerine kontenjan adayları verdi.

TDP, Parti Meclisi'nin aldığı karar uyarınca, Gönyeli, Değirmenlik, Alayköy, Akıncılar, Akdoğan, Serdarlı, Geçitkale, Dikmen, Lefke ve Dipkarpaz'da Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adaylarına; Vadili ile Paşaköy'de Halkın Partisi (HP) adaylarına, Tatlısu'da ise Demokrat Parti (DP) adayına, Gazimağusa'da bağımsız aday Ulaş Gökçe, Beyarmudu'nda bağımsız aday Ethem Akmercan Lapta'da ise bağımsız aday Mustafa Aktuğ'a destek açıklamıştı.

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TDP’nin Belediye Meclis üyesi adayları şu şekilde:

Lefkoşa: Çelen Çağansoy, Devran Öztunç, Gülay Kaşer, Mehmet Parlan, Aslıhan Kani, Erdoğan Peynirci, Alev Denizgil, Ayşe İpçiler, Firuzan Nalbantoğlu, Arınç Perçinci, Sunalp Asena, Mustafa Keleşzade, Güner Ersen, Ali Vehid, Kerime Kasımoğlu Pere, Murat Kanatlı, Safiye Özaltıner, Özmen Birinci, İzlem Sönmez, Evrim Benzetsel, Kemal Varoğlu, Selçuk Zekai, Hüseyin Malyalı, Deniz Nebih.

Gazimağusa: Mehmet Çaltınoğlu, Ali Mertel, Mustafa Noyan, Ceyda Püsküllü, Feridun Korkunal, Özgür Taşcıoğlu, Tezer Oğuzkan, Tekcan Karagil, Osman Günhan, Seyhan Anadol, Teslime Haklıgil, Seyit Soydan Cambazoğlu, Tuğçe Gökbörü, Özden Uluçay, Mehmet Gül, Ulus Irkad, Ülkü Canbaz Yılmaz, Gülin Gündeğer.

Girne: Ziya Egemen Sencer, Rüya Yılmaz, Günay Toygar, Metin Ahmet Bali, Evren Mercimekci, Hülya Bay, Arzu Çaydamlı, Turan Cibo, Yasemin Kavruk, Mehmet Eray Ezilmez, Sinan Gürzap, Duygu Otçuoğlu, Candan Koran, Yağmur Girgin, Fatma Ramadan, Barış Oral.

İskele: Ahmet Gürer, İsmail Osum, Hediye Pekri, Ali Eryıldız, Serpil Öğüt, Hakan Çetin, Pembe Yıldırım, Murat Çoban, Ecevit Aspri, Muammer Uzun.

Beyarmudu: Yasemin Çobanoğlu, Nazlı Kızılşahin, Kemal Güçveren, Fadıl Bender, Gamze Tekok, Hulusi B.Özoğlu, Adnan Gencalp, Ali Sürer.

Son Güncelleme: 30.05.2018 16:27
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