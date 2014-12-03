TDP, 3 Aralık Dünya Engellilerle Dayanışma Günü Nedeniyle Mesaj Yayınladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), ‘3 Aralık Dünya Engellilerle Dayanışma Günü’ nedeniyle mesaj yayınlayarak, engelliler için mücadelenin tek bir günle sınırlı kalmamasını, devletin her organının yılın her günü aynı hassasiyet ve duyarlılığı sergilemesini istedi.

TDP Yerel Yönetimler ve Sosyal Katılımcılık Sekreteri Pembe Birinci, yayınladığı mesajda, katılımcılığın, demokrasinin en temel unsuru olduğunu vurgulayarak, yurttaşın sosyal ve siyasal yaşama aktif katılımını engelleyen her unsurun demokrasiye vurulmuş bir darbe olduğunu söyledi ve başta eğitim, ulaşım ve erişim konularındaki aksaklıkların giderilmesini talep etti.

Kentlerde, özellikle kamusal alanlarındaki altyapı sorunlarının erişim zorlukları yaratması nedeni ile çalışma özgürlüğünün de kısıtlandığını kaydeden Birinci, “Bu da belli bir kesimi yaşam alanlarına hapsetmekte ve doğrudan insan hakkı ihlali teşkil etmektedir. Bu modern devlet anlayışına aykırı ve kesinlikle kabul edilemez bir durumdur” dedi.

Engelsiz bir yaşamın inşası için hem yerel, hem de genelde önemli adımlar atılması gerektiğine vurgu yapan Birinci, özellikle imarla ilgili yürürlükteki yasaların bu bağlamda güncellenmesinin aciliyetine dikkat çekerek, meslek odalarının konuyla ilgili adımlar attığının da altını çizdi.

Yerel yönetimlere de büyük sorumlulukların düştüğünü belirten Birinci, engelli bireylerin çağdaş yaşamın tüm alanlarından eşit bir şekilde faydalanabilmesi için yerel yönetimlerin hizmet alanlarında gerçekleştirilecek uyarlama ve düzenlemelerin hayati rol oynadığını ifade etti.

Engelli bireylerin sadece yerel hizmetlerden faydalanmasının yeterli olmadığını da belirten Birinci, yaşam alanlarının şekillenmesinde söz sahibi olunabilmesi için planlama ve karar alma mekanizmalarında yer alabilmelerine yönelik düzenlemelerin yapılmasındaki öneme de dikkat çekti.

TDP olarak engelsiz bir yaşam için mücadele etmekten yılmayacaklarını ve konuyla ilgili gerekli tüm adımları atmaya hazır olduklarını belirten Birinci, “Hiç bir birey geride kalmamalı. Bu nedenle engelsiz bir yaşam, engelsiz bir dünya diyoruz” dedi.



