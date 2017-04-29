Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2017 Cumartesi 12:21

TDP, 1 Mayıs’a Katılım Çağrısı Yaptı

TDP, 1 Mayıs'a Katılım Çağrısı Yaptı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ilerici, demokrat, emek ve üretenden yana olan tüm emekçilere 1 Mayıs’a katılım çağısı yaptı.

TDP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Özyiğit, 1 Mayıs’ın tüm emekçilerin savaşsız, sömürüsüz, barış içinde bir dünya kurma özlemiyle, birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu ifade ederek, eşit, özgür ve kardeşçe bir dünya kurulana kadar mücadelenin devam edeceğini kaydetti.

ORTAK ETKİNLİKTE BULUŞMAYA DAVET

Kıbrıs Türk toplumunun adil ve kalıcı federal bir çözüme ulaşma, kendi kendini yönetme, kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomik yapının oluşturulması ile tüm toplumların kardeşçe ve barış içinde yaşayacağı bir ülkeye ulaşma ideallerinin gerçekleşmesini dileyen Özyiğit, emekçileri; 1 Mayıs günü önce saat 18.00’de Kuğulu Park, ardından da saat 19.30’da Çetinkaya Sahası’nda düzenlenecek ortak etkinlikte buluşmaya davet etti.

Özyiğit, önceleri işçilerin iş, aş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan 1 Mayıs’ın; faşizm, şovenizm ve savaşlara karşı çıkma, daha özgür, daha demokratik, daha paylaşımcı ve daha barışçıl bir dünya düzeni talep etme mücadelesine dönüştüğünü söyledi.

1 Mayıs’ı kutlarken ülkede atılması gereken adımlar olduğunu ifade eden Özyiğit, emek sömürüsünün önüne geçilmesi, işsizliğin önlenmesi, asgari ücretin insanca yaşanabilir seviyeye getirilmesi, sigortasız ve güvencesiz çalıştırılmanın önlenmesi, kadın ve çocuk haklarının, sosyal hakların geliştirilmesi, özel sektör çalışanlarının sendikalaşmasının olanaklı hale getirilmesinin halen temel ihtiyaç olarak durduğunu kaydetti.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraka 1 Mayıs’ta Ara Bölgede Yapılacak Ortak Mitinge Katılım Çağrısı Yaptı Baraka 1 Mayıs’ta Ara Bölgede Yapılacak Ortak...
Kar-İş Öğrenci Taşımacılığını 2 Mayıs’tan İtibaren Durdurma Kararı Aldı Kar-İş Öğrenci Taşımacılığını 2 Mayıs’tan...
RUM TARAFI “ETKİN KATILIM VE EŞDEĞER MUAMELE” KONULARINDA AYAK SÜRÜYOR RUM TARAFI “ETKİN KATILIM VE EŞDEĞER MUAMELE”...
Denktaş, Antalya'da Denktaş, Antalya'da
Türkiye Başbakan Yardımcısı Şimşek KKTC’de Türkiye Başbakan Yardımcısı Şimşek KKTC’de
Abd Dışişleri Bakanlığı’ndan Jonathan Cohen Kıbrıs’ta Temaslar Yapacak Abd Dışişleri Bakanlığı’ndan Jonathan Cohen...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Baraka 1 Mayıs’ta Ara Bölgede Yapılacak...
Baraka Kültür Merkezi, 1 Mayıs’ta ara bölgede yapılacak ortak mitinge katılım çağrısı yaptı.

Haberi Oku