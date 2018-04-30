TDP, 1 Mayıs’a katılım çağrısı yaptı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Cemal Varoğlu, 1 Mayıs’ın tüm emekçilerin savaşsız, sömürüsüz, barış içinde bir dünya kurma özlemiyle birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu belirterek; eşit, özgür ve kardeşçe bir dünya kurulana kadar mücadelenin devam edeceğini kaydetti.



Varoğlu, 1 Mayıs mesajında, ilerici, demokrat, emekten ve üretenden yana olan tüm kesimleri yarın saat 18.00’da Kuğulu Park’ta, ardından saat 19.30’da ara bölgede düzenlenecek ortak etkinlikte buluşmaya davet etti.



Varoğlu, önceleri işçilerin iş, aş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan 1 Mayıs’ın, faşizme, şovenizme ve savaşlara karşı çıkmak, daha özgür, daha demokratik, daha paylaşımcı ve daha barışçıl bir dünya düzeni talep etme mücadelesine dönüştüğünü vurguladı.



1 Mayıs’ı kutlarken KKTC’de atılması gereken adımlar olduğu bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Varoğlu, emek sömürüsünün önüne geçilmesi, işsizliğin önlenmesi, sigortasız ve güvencesiz çalıştırılmanın önlenmesi, kadın ve çocuk haklarının, sosyal hakların geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.