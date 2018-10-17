Tdbb’den “dünyada Ve Türkiye’de Kardeş Şehircilik” Kitabı

Lefkoşa, 17 Ekim 18 (.): Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin (KTBB) de üye olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) “Dünyada ve Türkiye’de Kardeş Şehircilik” kitabını okuyucuya sundu.



KTBB’den yapılan açıklamaya göre, kitap, bugüne kadar pekçok akademik, kültürel ve prestij eserini okuyucuya sunan TDBB’nin, Türkiye’de yerel yönetimlerin kardeş şehircilik ilişkileri hakkında akademik sahada yayınlanan ilk eser olma özelliğini taşıyor.



Çalışma, konuyla hem akademik hem de profesyonel olarak ilgilenenlere dünyadaki uygulamalarla Türkiye’dekileri kıyaslayabilecekleri bir çerçeve sunmayı ve kardeş şehir ilişkilerinin sınıflandırılabileceği bir perspektif oluşturarak kardeş şehir çalışmalarının verimliliğini arttırabilmeyi hedefliyor.



Kitabın sonunda okuyucunun faydalanmasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış ayrıntılı bir kaynakça da yer alıyor.



Kitabın tam metin PDF’i: http://www.tdbb.org.tr/tdbb/wp-content/uploads/2018/10/kardes-sehircilik-.pdf



(YIL/ÖK)





