TCMB faiz artırabilir TCMB faiz artırabilir

Capital Economics gelişen piyasalar kıdemli ekonomisti William Jackson'ın Çarşamba günü kaleme aldığı bir e-posta raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 25 Nisan toplantısında büyük bir ihtimalle faiz artırımına giderek kurdaki kayıpları durdurmaya çalışacağını belirtti.

“Türkiye'nin cari işlemler açığıyla ilgili giderek artan endişeler ve özel sektörün borç sorunları büyük bir ihtimalle Türk Lirası'nı gelecek haftalarda baskı altında tutacaktır.” ifadeleri yer alan raporda, “Bu ay sonundaki Para Politikası Kurulu toplantısında geç likidite penceresi (GLP) faizinde 100 baz puan artırım bekliyoruz.” dendi.

Kurumun raporunda, TCMB'nin faiz artırımına gitmemesi durumunda tarihi verilere göre kararın açıklanmasının hemen ardından TL'deki düşüşün hız kazanacağı ve sonrasında politika yapıcıların artırım için acil toplanabileceği ifade edildi.