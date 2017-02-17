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17 Şubat 2017 Cuma 15:45

TCE Platformu: “Müzakere Sürecinde Yaşananları Şaşkınlık İçerisinde İzlemekteyiz”

TCE Platformu: 'Müzakere Sürecinde Yaşananları Şaşkınlık İçerisinde İzlemekteyiz”
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“ERKEK EGEMEN BAKIŞ AÇISIYLA ŞAHISLARINA YÖNELİK ALGILAMALARI KABUL EDİLEMEZ”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu (TCE Platformu), Kıbrıs müzakere sürecinde bir haftan beri yaşanan  gelişmelerin şaşkınlık içerisinde izlendiğini belirtti.

TCE Platformu’ndan yapılan açıklamada, “Müzakere masası federal çözüm ve barışı merkezine alması gerekirken, liderlerin oldukça erkek egemen bir bakış açısıyla masayı bir muharebe alanı olarak görmeleri ve yapılan her davranışı, söylenilen her sözü kendi şahıslarına karşı algılamaları kabul edilemezdir” denildi.

Açıklamada, “liderlerin, rest çekme ve tehdit gibi her konuyu iki kişi arasında çatışmaya dönüştüren erkek egemen tavırlardan önce, temsil ettikleri halkların geleceği ve barış içinde yaşama istencini düşünmesi gerektiğine” vurgu yapıldı.

Platform, “Kıbrıs sorunu iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı ve BM parametreleri çerçevesinde federal bir çözümle sonuçlanana dek” çalışmaya devam edeceğini, çözüm ve barış istencinde ısrarlı olacağını belirttti.

Açıklamada, iki liderden, “karşılıklı suçlayıcı dili terk etmeleri ve sürecin iyi bir şekilde devam etmesi için irade koymaları” talep edildi.

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