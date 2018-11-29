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Tc Ve Kktc Ulaştırma Bakanlıkları Komisyon Toplantısında Karayolu Ve Deniz Taşımacılığı Ele Alındı

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) toplantısı yapıldığı, toplantıda karayolu ve deniz taşımacılığının ele alındığı açıklandı.

Tc Ve Kktc Ulaştırma Bakanlıkları Komisyon Toplantısında Karayolu Ve Deniz Taşımacılığı Ele Alındı

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) toplantısı yapıldığı, toplantıda karayolu ve deniz taşımacılığının ele alındığı açıklandı.

29 Kasım 2018 Perşembe 15:07
Tc Ve Kktc Ulaştırma Bakanlıkları Komisyon Toplantısında Karayolu Ve Deniz Taşımacılığı Ele Alındı

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) toplantısı yapıldığı, toplantıda karayolu ve deniz taşımacılığının ele alındığı açıklandı.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda yapılan toplantıda, iki ülke arasında karayolu ve deniz taşımacılığına ilişkin konular ele alındı. Bir önceki KUKK toplantısı 2010’da yapılmıştı.
KKTC heyetine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı başkanlık ederken, TC heyetine ise TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Mahmut Gürses başkanlık etti.
Toplantı sırasında KKTC heyeti tarafından TC heyetine şu güncel konular aktarıldı:
“ Türkiye limanlarına gelen ve varış noktası KKTC olan millileşmemiş yüklerin KKTC plakalı taşıtlar tarafından taşınmasına izin verilmesi;
Türkiye’nin çeşitli noktalarından alınarak KKTC’ye taşınacak olan parsiyel yüklerin gümrükleme işlemlerinin Mersin ilinde yapılması nedeniyle, güzergah üzerindeki karayolu denetimlerinde cezalara maruz kalınması;
Türkiye’ye girişte bazı KKTC. taşıtlarında gümrüğe tabi olan kaçak eşya yakalanması durumunda şoförün cezalandırılmasının yanı sıra taşıta da el konulması;
İki ülke arasındaki seyahatlerin kimlik belgesi ile yapılabildiğini, ancak ülkelerine giriş yapan ticari ve özel tüm taşıtların kayıtları için sürücülerin mutlaka pasaport ile giriş yapmasının KKTC mevzuatı yönünden zorunlu olduğu;
Tamir-bakım amacıyla Türkiye’ye götürülmesi gereken KKTC plakalı otobüslere uygulanabilecek özel izin prosedürü.”
İki gün süren görüşmelerde Bağzıbağlı’ya; Limanlar Dairesi Müdürü Oran Soyel, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Gümrük Dairesi Müdürü Mustafa Deveci ve Ticaret Dairesi Müdürü Alpay Çelebi eşlik ederken, KKTC heyetinde ayrıca Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürü Hüseyin Kadir Çete, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Memuru Çimen Olgaçer, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Hukuk Danışmanı Suna Avcı Üstünel, Beynelmilel Nakliyeciler Birliği Başkanı Hasan Dörtgazi, Armatörler Birliği Başkanı Mustafa Cancuri, Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ) Başkanı Fuat Topaloğlu, KAR-İŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Beksan Kandere yer aldı.
(RÇ/ÖK) FOTOĞRAFLI
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