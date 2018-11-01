Tc Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri Güven Mektubunu Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Sundu

Lefkoşa, 1 Kasım 18 : Türkiye Cumhuriyeti\'nin Lefkoşa yeni Büyükelçisi Murat Başçeri, güven mektubunu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu.
Cumhurbaşkanlığında resmi törenle karşılanan Başçeri, selamlamanın ardından güven mektubunu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu. Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende, Büyükelçilik çalışanları da hazır bulundu.
(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI
Haber: Arzu Köprülü Fotoğraf:Erol Uysal
Cumhurbaşkanlığında resmi törenle karşılanan Başçeri, selamlamanın ardından güven mektubunu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu. Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende, Büyükelçilik çalışanları da hazır bulundu.
(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI
Haber: Arzu Köprülü Fotoğraf:Erol Uysal