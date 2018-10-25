Tc Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay, Turizm Ve Çevre Bakanı Ataoğlu’na Veda Ziyaretinde Bulundu

Lefkoşa, 25 Ekim 18 (.): KKTC’deki görev süresi ay sonunda sona erecek olan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, bugün, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na veda ziyaretinde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel de yer aldı.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KKTC’deki görevinin sona ermesi nedeniyle veda ziyaretlerinde bulunduğunu belirterek, görevde bulunduğu süre içinde gösterilen yakınlık ve nezaket için teşekkür etti.

TC’nin, KKTC’nin her zaman yanında olmaya devam edeceğini kaydeden Kanbay, ilişkilerin iki ülkeyi daha aydınlık günlere götüreceğini söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, hükümetin sıkıntılarıyla ilgili ve Ankara’yla diyaloğunu sağlamakta gösterdiği üstün çalışma düzeyi ve bu konulardaki katkılarından dolayı Kanbay’a teşekkür etti.

Büyükelçi Derya Kanbay ile, KKTC’deki kısa hizmet döneminde samimi bir diyalog içinde olduklarını belirten Ataoğlu, Kanbay’ın KKTC konusunda hassasiyeti olduğunu; ekonomik gelişmelerin daha iyi düzeye dönüşmesi için gayret sarfeden bir büyükelçi olduğunu vurguladı.

(HA)