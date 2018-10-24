Tc Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay, Maliye Bakanı Denktaş’ı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 24 Ekim 18 : Görev süresi ay sonu dolacak olan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş\'ı ziyaret etti.

Denktaş, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de bulunduğu süre içinde Kanbay’la iyi ilişkiler içerisinde olduklarını söyleyerek, “Desteğiniz ve yardımlarınız büyük” dedi.Zaman zaman gerçekleştirdikleri sohbetlerde öğrendikleri ve tecrübelerinden edindikleri bilgiler için de Kanbay’a teşekkür eden Denktaş, bundan sonraki görevlerinin hayırlı olmasını diledi.Denktaş, yeni gelecek Büyükelçi ile de işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.KANBAYTC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da, KKTC’deki Türkiye Büyükelçiliği görevinin sona ermesi nedeniyle Denktaş’a veda etmeye geldiğini söyleyerek, “Tabi ki bu veda ebedi değil inşallah yine buluşacağız” dedi.İşbirliği, yardım ve desteklerden ötürü teşekkür eden Kanbay, şahsına ve elçilik çalışanlarına gösterdikleri yakınlık ve anlayış için de şükranlarını sundu.Kanbay, bu güzel işbirliği ortamının sonraki büyükelçilerle de en iyi şekilde devam etmesini dileyerek, “Ortak aklın gereği olarak, hepimiz Kuzey Kıbrıs’ta güçlü bir Türk Cumhuriyeti devletini oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Tüm yapılanlar bu temel amaca yönelik” dedi.Derya Kanbay, “Akıl ve güç birliğiyle el ele yürüyeceğiz” dedi.(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI

Haber: Arzu Köprülü Fotoğraf: Erol Uysal