Tc Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay’dan 29 Ekim Mesajı: Cumhuriyeti Koruyup, Atatürk İlke Ve İnkılaplarına Sahip Çıkmak, Her Vatandaşın Görevidir

Lefkoşa, 28 Ekim 18 : Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kanbay, “Cumhuriyeti koruyup kollamak, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak, iç ve dış tehlikelere karşı duyarlı olmak her vatandaşın asli görevidir.” dedi.

Üç yılı aşkın bir süredir yürüttüğü görevini Murat Başçeri’ye devretmeye hazırlanan Kanbay, yazılı mesajında, Kıbrıs Türk halkına seslenerek Cumhuriyetin önemini vurguladı.Kanbay, “Değerli vatandaşlarım, sevgili Kıbrıs Türk halkı” diyerek başladığı mesajında, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te Meclis’te Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından yaptığı konuşmanın bir bölümünü hatırlattı. Büyükelçi Kanbay, Atatürk’ün “Asırlardan beri haksızlığa ve zulme uğramış olan Türk milleti, gerçekte soydan sahip bulunduğu yüksek kabiliyetlerden yoksun zannediliyordu. Milletimizin fiilî olarak gösterdiği kabiliyet, istidat ve kavrayış kendi hakkında kötü düşünenlerin ne kadar gafil ve ne kadar gerçeği görmekten uzak, görünüşe aldanan insanlar olduğunu pek güzel ispat etti.” şeklindeki sözlerine dikkat çekti.“Gerek Türkiye Cumhuriyeti gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, her zaman gurur ve onur duyacakları, çok ciddi bir varoluş ve özgürlük mücadelesinin ardından, Cumhuriyeti başı dik ve alnı açık bir şekilde tesis etmiştir” diyen Derya Kanbay, “İşte bu nedenle, Cumhuriyeti koruyup kollamak, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak, iç ve dış tehlikelere karşı duyarlı olmak her vatandaşın asli görevidir.” ifadesini kullandı.“KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HALKININ DUYARLILIK VE İŞBİRLİĞİNİ DE ŞÜKRANLA KARŞILAMAKTAYIZ”Türkiye’nin, FETÖ\'den etnik bölücü PKK’ya, aşırı solcu terör örgütü DHKP-C’ye, El Kaide ve DEAŞ gibi dini istismar eden terör gruplarından “17 Kasım” ve ASALA gibi terör örgütlerine kadar, terörizmin farklı biçimleriyle yıllardır mücadele etmekte olduğunu bildiren Kanbay “Cumhuriyetimizin bekası için her türlü tehditle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının ülkemizin karşı karşıya kaldığı her türlü sınama karşısında gösterdiği büyük duyarlılık ve işbirliğini de şükranla karşılamaktayız.” dedi.“CUMHURİYET KUŞKUSUZ Kİ DEMOKRASİYİ GELİŞTİREN EN MÜKEMMEL SİSTEMDİR”Kanbay mesajına şu sözlerle devam etti:“Bir değerler ve ilkeler sistemi olmanın yanında, yönetim sistemi olarak Cumhuriyet kuşkusuz ki demokrasiyi geliştiren en mükemmel sistemdir. Bireyin hak ve özgürlükleri güvence altındadır. Çağdaş medeniyetler seviyesine erişmenin en temel anahtarıdır.Nitekim Türkiye, Cumhuriyetin ilanının ardından çağdaş dünya devletleri arasındaki yerini alma hedefiyle Avrupa’yla hızlı bir bütünleşme sürecine girmiştir. Ülkemiz bugün Kuzey Atlantik ittifakının önemli bir üyesidir. Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı dahil neredeyse tüm Avrupa kurumlarının bir parçasıdır. AB üyeliğini inişli çıkışlı bir sürece, özellikle GKRY nedeniyle önümüze çıkarılan suni engellere rağmen stratejik hedef olarak görmektedir.”“EKONOMİK KRİZİ KULLANMAYA ÇALIŞAN ART NİYETLİLER OLDU”Türkiye ile KKTC arasında her daim uyumlu şekilde yürüyen işbirliğinden rahatsız olan kimi art niyetli çevreler bulunduğunu bildiren Büyükelçi Kanbay, bu kesimlerin son aylarda yaşanan ekonomik sorunları kullanarak iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermeyi hedeflediğini aktardı. Kanbay, “Keza, aynı art niyetli çevreler, Rum tarafının bilinen uzlaşmaz tutumu nedeniyle Temmuz 2017’de Crans Montana’da akamete uğrayan çözüm sürecini, ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz bağları zehirlemeye yönelik gayretlerine kılıf yapmayı sürdürmüşlerdir.” ifadesini kullandı.“Ne ekonomik sıkıntılar ne de suni gündemler Türkiye ve KKTC’yi ortak hedeflerini gerçekleştirmekten alı koymamalı. 3 yıllık ekonomik programlar temelinde KKTC’nin güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi için her alanda gelişmeyi ve kalkınmayı işbirliği içinde ve gerektiğinde fedakârlıkla devam ettirmek mecburiyetindeyiz.” diyen Kanbay, geçici ekonomik sıkıntıların, gurur verici büyük resmin görülmesini engellememesi gerektiğini de vurguladı.“BÜYÜK PROJELERE İMZA ATTIK”Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak göreve başladığında “İnşallah bu güzel ülkede güzel işler yapacağız” dediğini anımsatan Derya Kanbay, “Evet, bu süreçte gerçekten büyük projelere imza atıldığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Nitekim hemen geçtiğimiz yıla baktığımda, 2017’de KKTC’nde altyapı yatırımları ile reel sektör destekleri için bir önceki yıldan devredenle birlikte 730,2 milyon TL kaynak ayrılmıştır. Ayrılan kaynağın 400,9 milyon TL’si harcanabilmiş ve harcama oranı yüzde 54,9 ile önceki yıllara kıyasla en yüksek harcama oranı gerçekleşmiştir.” dedi.Kanbay ayrıca, 2017 yılında Tarım, Turizm ve Sanayi sektörlerinde uygulanan hibe destek programlarına 16,8 milyon TL harcanarak 101 projenin yatırıma dönüştürülmesinin sağlandığını kaydetti . Büyükelçi Kanbay, aynı yıl Belediye ve Köylerin Altyapılarına Katkı Projesi kapsamında 140,2 milyon TL kaynakla 314 farklı projenin desteklendiğini de belirtti. Kanbay, E-devlet projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini de vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:“Görev süremde gerçekleştiğini görme mutluluğuna eriştiğim “Türkiye’den KKTC’ne boru hattıyla su temini” projesinin, şüphesiz bu projeler arasında ayrı bir yeri var. Kuzey Kıbrıs Türk topraklarıyla buluşan Anadolu’nun “can suyu”nun, adeta iki ülke arasında şimdiye kadar kurulan en anlamlı bağı oluşturduğuna, “asrın projesi” olarak nitelendirilen bu projenin, esasen Kıbrıs Türk halkı için ebediyete kadar unutulmayacak bir eser olduğuna inanıyorum. “Can suyu”nun tarım arazilerine de ulaşarak, bu güzel ülkede beklenen tarıma dayalı ekonomik hamleyi gerçekleştirebilmesini teminen, KKTC makamlarının gerekli çalışmaları, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın da desteğiyle bir an önce tamamlamalarını bekliyoruz.”Çanakkale’ye 2017 yılından itibaren başladığımız eğitim gezilerinin de Kıbrıs Türk gençliğine yönelik en yararlı projelerden biri olduğunu kaydeden Kanbay, sözlerine şöyle devam etti:“Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘ben size taarruz etmeyi değil, ölmeyi emrediyorum’ diyerek o olağanüstü emri verdiği yer Çanakkale’dir. Türk ulusunun milli bilincinin pekiştiği, Kurtuluş Savaşı ruhunun doğduğu Çanakkale’ye düzenlediğimiz eğitim gezilerine Kuzey Kıbrıs’tan yaklaşık 12,500 öğrenci ve öğretmen katılmıştır. Sözkonusu gezilere katılan öğrencilerimiz ve refakat eden öğretmenlerimizden aldığımız geri dönüşler de bizi çok memnun etmektedir. Bu ve benzeri projelerin devamını, iki ülke gençliğinin kardeşlik, karşılıklı anlayış ve işbirliği duygularının güçlendirilmesi bakımından önemsiyorum.”“TÜRKİYE, KKTC’NİN GÜÇLENMESİ İÇİN TÜM DESTEĞİNİ KOYMAYA DEVAM EDECEK”“Türkiye’den KKTC’ye kabloyla elektrik temini projesini de toplum refahı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanması açısından önemli bir proje olarak gördüğünü bildiren Büyükelçi Kanbay, iki yıldan kısa sürede tamamlanma aşamasına gelen ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi’nin de , 2019 Ocak itibarıyla faaliyete geçmesinin planlandığını aktardı.Kanbay, Ada’da Türk toplumunun eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel gelişimleri için öteden beri hiçbir desteği esirgemeyen Türkiye’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin devlet yapısının inşası ve güçlenmesi için maddi ve manevi tüm desteğini ortaya koymaya devam edeceğini de vurguladı.“ARTIK SONUÇ ÜRETEN BİR SÜRECE İHTİYAÇ VAR”Kanbay, Kıbrıs sorunuyla ilgili 50 yıllık müzakere sürecine bakıldığında, artık iyi yapılandırılmış ve sonuç üreten bir sürece ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. “ Gelinen noktada ülkemizin Kıbrıslı Türk kardeşlerimizle bundan sonraki döneme dair değerlendirmesi sürmektedir.” Diyen Kanbay, mesajını şöyle noklaladı:Değerli vatandaşlarım, kıymetli Kıbrıs Türk halkı,Sözlerimi noktalarken, Türkiye Cumhuriyetini kurup bizlere armağan eden M. Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve cumhuriyetimizi korumak için canlarını feda eden şehitlerimizi saygıyla anıyor Allah’tan rahmet diliyorum.Bu vesileyle, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak büyük bir gururla 3 yılı aşkın bir süre boyunca yürüttüğüm görevimi yakında tamamlayarak Ada’dan ayrılacağımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Atatürk ilke ve inkılapları rehberliğinde, Türkiye’yle gönül ve kader birliği yapmış ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı milli bayramlarından biri olarak kabul etmiş olan Kıbrıs Türk halkını yakından tanımaktan duyduğum memnuniyeti de bir kez daha ifade ediyorum.Kıbrıs Türk halkının ve tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet bayramı kutlu olsun!”(FG)