Tc Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Sağlık Bakanı Besim’i Ziyaret Etti

BESİM: “BİRLİKTE MUHTEŞEM İŞLERE İMZA ATACAĞIZ”

Lefkoşa, 8 Kasım 18 : TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sağlık Bakanı Filiz Besim’i ziyaret etti.

Besim, Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede yaptığı konuşmada, Başçeri’nin adada üçüncü kez görev yapacak olmasını büyük bir şans olarak niteledi ve Türkiye’den adaya yetkili olarak görevlendirilen kişilerin KKTC için yaşamsal öneme sahip olduklarını kaydetti.

Besim, sağlık ve diğer tüm konularda maddi manevi katkılar yapan Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye güç verdiğini belirten Besim, Türkiye’den gelen sağlık ekiplerinin KKTC’deki ekiplerle uyumlu bir iş birliği yaptıklarını da dile getirdi.

Besim yeni dönemde daha muhteşem işlere imza atılacağına olan inancını da ifade etti.

BAŞÇERİ

Büyükelçi Ali Murat Başçeri de yoğun meşgalesi içinde kendisini kabul ettiği için Besim’e teşekkür ederek, 11 yılını Kıbrıs işlerini düşünerek geçirmiş birisi olarak yeni dönemde bakanlığın çalışmalarına olabildiğince yardımcı olmaya çalışacaklarını ifade etti.

Sağlık alanında yapılacak çok iş bulunduğunu fakat birlikte çalışarak üstesinden gelinemeyecek sorunlar olmayacağını kaydeden Başçeri, sağlığın, insanları kökenine göre ayırmaksızın tedavi ederek şifa veren bir dal olduğuna dikkati çekti ve Kanuni Sultan Süleyman’ın “Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözlerini örnek gösterdi.

(RU/FEZ) FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan Foto: Süleyman Önal