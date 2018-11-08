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Tc Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, İçişleri Bakanı Baybars’ı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 8 Kasım 18 (.): Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı ziyaret etti.

Tc Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, İçişleri Bakanı Baybars’ı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 8 Kasım 18 (.): Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı ziyaret etti.

08 Kasım 2018 Perşembe 10:25
Tc Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, İçişleri Bakanı Baybars’ı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 8 Kasım 18 (.): Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı ziyaret etti.

Başçeri, ziyarette yaptığı konuşmada, yeniden KKTC’de görev yapmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.

Hem bakanlığı ilgilendiren, hem de hükümetin genelinin adada yaşayan insanlara yönelik yapmakta olduğu icraat konusunda yardımlarının olmasından mutluluk duyacağını dile getiren Başçeri, insan odaklı çalışmalara her zaman katkıda bulunmaya gayret göstereceklerini kaydetti.

Başçeri ayrıca, bakanlıkla yakın işbirliği içerisinde olacaklarını, ortaklaşa hayata geçirilecek birçok proje olduğunu ve bunların hayata geçirilmesinin takipçisi olacaklarını kaydetti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni görevinde başarılar diledi.

“Bizler için Kıbrıs’ı bilen, Kıbrıs’ın hassasiyetleriyle ilgilenen ve bu anlamda Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerde köprü görevini üstlenebilecek bir kişinin bu görevde olmasından memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullanan Baybars, Başçeri ile birlikte, güzel işbirliği çerçevesinde iyi projeler yapacaklarını söyledi.

(HUR/FEZ)   FOTOĞRAFLI


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