Tc Lefkoşa Büyükelçiliği Lefkoşa’da “15 Temmuz Şehitlerini Anma Töreni” Düzenledi (1)

AKINCI: “SİVİL HALKIN ELLERİNDE BAYRAKLARLA TANKLARA KARŞI DİRENMESİ TARİHE GEÇEN BÜYÜK BİR OLAY”

“TÜRKİYE’YE, ATATÜRK’ÜN GÖSTERDİĞİ YOLDA, ÇAĞDAŞ, DEMOKRATİK VE LAİK BİR HUKUK DEVLETİ OLARAK BARIŞ İÇİNDE MUTLU VE HUZURLU BİR GELECEK DİLİYORUM”

Lefkoşa, 15 Temmuz 17 (.): Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında Lefkoşa’da “15 Temmuz Şehitlerini Anma Töreni” düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan tören, 15 Temmuz gecesini yansıtan sinevizyon görüntülerinin ardından kahraman şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Ardından konuşmalar gerçekleştirildi.

Törende konuşmaları Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyüekelçisi Derya Kanbay ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Bülent Gedikli gerçekleştirdi.

Tören, 15 Temmuz belgesel filminin izlenmesinin ardından sona erdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Korgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, bazı bakan, milletvekili ve üst düzey yetkililer ile sivil toplum örgütlerinin başkan ve temsilcileri yanında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Bülent Gedikli de katıldı.

AKINCI: “TARİHE GEÇEN BÜYÜK BİR OLAY”

Cumhurbaşkanı Akıncı, 15 Temmuz Anma Töreni’nde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın çağrısı üzerine sokağa inip ölüme meydan okuyan cesareti sayesinde önlendiğini belirterek “Sivil halkın ellerinde bayraklarla tanklara karşı direnmesi tarihe geçen büyük bir olaydır. Kıbrıs Türk halkı adına, Demokrasi Şehitleri’ne rahmet, gazilere saygılarımızı iletiyorum” dedi.

“DARBEYE KARŞI EN ÖNEMLİ GÜÇ, HALKIN GÜCÜ, DEMOKRASİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ”

Darbeye karşı en önemli gücün halkın gücü ve demokrasi ile hukukun üstünlüğü olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “böyle dönemlerde suçluyu suçsuzdan ayırt edebilmek, gerçek bilgi ile karanlık emelleri olanların iftiralarının ayrılması çok önemlidir. Böylesi dönemlerde bu konuların konuşulması zor olduğu dönemlerdir ama bu konularda dikkatli davranılmazsa, doğabilecek sakıncalardan demokrasi yara alır. Geçen yıl darbe girişiminden kısa süre sonra Ankara’ya yaptığım ziyarette de vurguladığım gibi kurunun yanında yaşların da yakılmamasına azami dikkat gösterilmelidir. Türkiye bu konuda dikkatli adımlar atıyor ve arkasını da getirecek” şeklinde konuştu.

“DARBE GİRİŞİMİNİN BAŞARILI OLMASINI TÜRK HALKI ENGELLEDİ”

Türkiye’nin tarihi boyunca gerçekleştirilen hiçbir darbenin ardından daha iyiye gitmediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olmasını Türk halkı engelledi, girişim başarısız oldu.

Demokratik hukuk devleti halkımıza ve Türkiye’ye yakışan yegane düzendir. Kılcal damarlara kadar sızan bu örgüt tarafından adım adım planlanan darbe girişiminin yaratabileceği felaket, halkın gücü sayesinde önlenmiştir. 40 yıldan fazla bir sürede kılcal damarlara sızan örgüt tarafından yapılan darbe planlamasından Türkiye’nin kurtulmuş olması sevindiricidir. Türkiye’ye, Atatürk’ün gösterdiği yolda, çağdaş, demokratik ve laik bir hukuk devleti olarak barış içinde mutlu ve huzurlu bir gelecek diliyorum” dedi.

DARBE GECESİ CUMHURBAŞKALIĞINDA TOPLANTI...

Cumhurbaşkanı Akıncı, 15 Temmuz darbesinin yapıldığı gece Lefkoşa dışında olduğunu anımsatarak, derhal Cumhurbaşkanlığı’na döndüğünü ve çalışma arkadaşlarını toplayarak “Türkiye’de yaşanan nedir” diye tek bir soru sorduğunu, aldığı cevabın “darbe girişimi” olması üzerine, çok net bir tavır belirleyip demokrasi ve sivil yönetimin yanında yer aldıklarını belirtti.

Bu tavrı Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine hemen ifade ederek kamuoyu ile paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İstanbul’a gitmek üzere uçakta olduğu için ulaşamadığını, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek Kıbrıs Türk halkının bir bütün olarak sivil yönetimden yana tavrını ve dayanışmasını ilettiğini anımsatarak şöyle devam etti:

“BRT VE NTV’YE SİVİL YÖNETİMDEN YANA DARBE KARŞITI TAVRIMIZI İFADE ETTİK”

“Darbe girişiminin ilk saatlerinde BRT ve NTV’ye telefonla bağlanarak sivil yönetimden yana darbe karşıtı tavrımızı ifade ettik. CNN Türk’e telefon bağlantısı yaptığımız sırada ise kanal darbeciler tarafından işgal edildi”.

Kıbrıs Türk halkı adına yüksek sesle ilk anda ifade ettiği bu tavrın “demokrasiden yana saf tutmak ve darbe girişimi kimden gelirse gelsin ona karşı durmak” olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Demokrasiden, sivil yönetimden yana tavır koyduk. Sadece şahsım adına değil Kıbrıs Türk halkı adına, demokrasi yanlısı ve darbe karşıtı tavrımızı ortaya koyduk” dedi.

(UG/ÖK) EK VERİLECEK FOTOĞRAFLI

