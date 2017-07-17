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17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:14

Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yarın Kktc’ye Geliyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın saat 17.30’da KKTC’ye geliyor.

Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yarın Kktc'ye Geliyor
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Lefkoşa, 17 Temmuz 17 (.): Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın saat 17.30’da KKTC’ye geliyor.

Günübirlik ziyaret gerçekleştirecek Çavuşoğlu saat 18.00'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.

Cavuşoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Cumhurbaşkanlığı'ndaki çalışma yemeğine geçecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 19.45'te başlayacak çalışma yemeği toplantısına, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de katılacak.

Çavuşoğlu’nun yarın gece KKTC’den ayrılması öngörülüyor.

(FEZ/HÖ)

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